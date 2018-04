tra il mare e il cielo – i vini della liguria di levante

I grandi vini liguri dell’Az. Agricola Giacomelli saranno ospiti della Wine and Food Academy di Parma nei locali di Arte e Gusto in via Emilia Est 87, Parma.

Sarà presente il produttore Roberto Petacchi.



IL MOMENTO CONVIVIALE



Lo chef Alfonso Francese di “Arte e Gusto” preparerà un ricco menù ispirandosi alla cucina regionale ligure.



Antipasti: Vaporata di mare con olio e limone.

Prima portata: Spaghetti con telline sgusciate.

Secondo: Filetto di Gallinella con croccante di insalatina della riviera.

Dessert: Mousse di fragole con lingua di gatto e croccante di amaretto di Sassello.



I Vini: Pianacce, Boboli, Paduletti, Persichino



L'evento, il quinto dei sei previsti, si inserisce nella rassegna: “Vignaioli e territori s'incontrano a tavola! Sei cene con abbinamento cibo-vino a percorso didattico”.

La rassegna è organizzata dalla “Food and Wine Academy” di Parma, associazione alla quale hanno aderito numerosi esponenti del mondo enogastronomico regionale e nazionale.



L'Associazione è nata con lo scopo di stimolare e promuovere il dibattito sui temi dell’enogastronomia a Parma, Città Creativa per la Gastronomia UNESCO.

Sei momenti conviviali, sette piccoli produttori di vini rispettosi dell'ambiente con un’importante impronta enogastronomica e un percorso formativo che si svilupperà in serate tematiche alla scoperta di territori che si svolgeranno tutti presso i locali di Arte & Gusto, con i vini dei vignaioli partecipanti e i menu preparati dallo chef Alfonso Francese.



Saranno trattati i concetti di terroir e le pratiche produttive, mentre, di volta in volta, si approfondiranno interessanti aspetti inerenti alla sensorialità e gli abbinamenti gastronomici.



La conduzione delle serate e l’aspetto didattico sono curati da Paolo Tegoni, Enogastronomo e Docente in Cultura del vino e Terroir, dell’Università di Parma.

