'tra la mia ragione e la mia follia ci sei tu' incontro con umberto galimberti

Il grande filosofo e psicoanalista junghiano Umberto Galimberti ci guiderà nel territorio misterioso dell’Amore, partendo da uno dei testi più grandi della filosofia occidentale, 'Il Simposio' di Platone.

Le cose d’amore non appartengono al racconto dell’anima razionale perché, in loro presenza, l’anima si sposta, esce dal recinto umano della ragione e si ricongiunge alla follia degli dei. Ma non ci perdiamo in essa, perché ci accompagna l’amato, a cui siamo legati proprio perché ha colto e in qualche modo riflesso la nostra follia.

“Amore non è qualcosa di cui l’Io dispone, ma semmai è qualcosa che dispone dell’Io”



Umberto Galimberti è un filosofo, oltre che psicoanalista e docente molto apprezzato in campo accademico, autore di numerose pubblicazioni di divulgazione scientifica, giornalista de 'La Repubblica'.

Dal 1985 è membro ordinario dell’International Association for Analytical Psychology.

Tra le sue pubblicazioni 'Gli equivoci dell’anima', 'L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani', 'Il viandante della filosofia'. Nel 2018 è uscito l’ultimo suo lavoro 'La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo'.





Teatri nel Taro nasce nel 2014, dall’unione d'intenti dei Comuni di Medesano e Fornovo Taro (Pr), grazie all'Associazione Ottotipi Spaccio D'Arte. Dopo stagioni ricche di appuntamenti e ospiti importanti, nei teatri di Felegara e Fornovo Taro, la programmazione prosegue dal 2017, in collaborazione con il Comune di Medesano, presso il Teatro di Felegara.