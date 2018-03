In "Traccia una linea", concerto del tutto inedito, venerdì 23 e sabato 24 marzo alle 21 al Teatro del Tempo, Andrea Salvini porta in scena il suo ricco percorso artistico e musicale, in un racconto sonoro che in passato ha incrociato anche il cinema ("Questa specie d'amore" di A. Bevilacqua con Ugo Tognazzi), che non dimentica importanti collaborazioni con musicisti come De Angelis, cantanti come Sergio Endrigo e Rossana Casale, attraverso rapporti umani fatti di generosità, amicizia, passione condivisa. All'interno di un cammino musicale ricco di contaminazioni che rivela, tra le altre, le inevitabili influenze di Sinatra, Aznavour, Steve Wonder, Salvini conserva, forte e inconfondibile, l'anima, la fantasia, il gusto delle contaminazioni del Jazz, con una energia contagiosa che lo avvicina molto al pubblico. Accompagnato da una band d'eccezione, Ugo Maria Manfredi al basso, Sandro Ravasini alla piccola batteria, Daniele Morelli alle chitarre e Francesco Gualerzi al sax, Salvini ripercorre la storia della canzone d'Autore - senza tralasciare l'inserimento di brani propri, alcuni già proposti, altri inediti - confermando quanto sostiene il critico musicale Gino Castaldo nel suo ultimo saggio, e cioè che la canzone è stata ed è uno strumento di identità, memoria collettiva, non solo "canzonette". Per informazioni: 340 3802940 - 328 8680300".