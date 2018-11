Traiettorie 2018 - Christophe Desjardins

Venerdì 16 novembre 2018

Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma, ore 20:30



Christophe Desjardins



Viola





Programma della serata:



Jonathan Harvey (1939-2012)

"Ricercare una melodia" (1984)

versione per viola ed elettronica (2003)



Emmanuel Nunes (1941-2012)

"Einspielung III" (1981)

per viola

da "La Création. Deuxième Cycle" (1977-2007)



Bernd Alois Zimmermann (1918-1970)

"Sonata" (1955)

per viola



Alberto Posadas (1967)

"Tombeau" (2014)

per viola



Marco Stroppa (1959)

"Il peso di un pensiero" (2015)

riflessioni per viola sola

1. Famelico

2. Amoroso, sognante

3. Elettrizzato

4. Rivoltato

5. Inerme



Pierre Boulez (1925-2016)

"Messagesquisse" (1976)

versione per viola sola e nastro magnetico (2000)



Organico:

Christophe Desjardins, viola

Marco Matteo Markidis, regia del suono



Il timbro profondo e vibrante della viola è il protagonista della serata di venerdì 16 novembre alle ore 20:30 presso la Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma, che conclude la ventottesima edizione di Traiettorie, rassegna di musica moderna e contemporanea ormai saldamente fra le prime del suo genere in Europa e pietra miliare dell’autunno culturale parmigiano. Due mesi di programmazione, undici concerti con ensemble e solisti come sempre fra i maggiori al mondo nell’interpretazione della musica contemporanea, valorizzazione di giovani interpreti, circa sessanta pezzi eseguiti fra i quali doviziosa è stata la presenza dell’opera di Claude Debussy, figura sempre più riconosciuta come cardine della modernità musicale e di cui quest’anno si è celebrato il centenario dalla scomparsa: i numeri di questa edizione della rassegna organizzata da Fondazione Prometeo e diretta dal suo ideatore Martino Traversa confermano la salda identità della manifestazione, ormai riconosciuta come passaggio inevitabile per interpreti e compositori contemporanei.



A chiudere questa edizione sarà Christophe Desjardins, nato a Caen nel 1962 e allievo di Bruno Giuranna alla Universität der Künste di Berlino, oggi fra gli interpreti più impegnati nella diffusione del repertorio contemporaneo per viola: basti dire che ha eseguito prime, fra gli altri, di Berio («Alternatim», 1997), Fedele («L’Orizzonte di Elettra», 1996), Boulez («Messagesquisse», 1976/2000), Pintscher («Tenebrae», 2001), Nunes («Improvisation II-Portrait», 2003), Harvey («Jubilus», 2003), Rihm («Fetzen», 1999) e ha suonato con prestigiose orchestre; è membro di Ensemble intercontemporain. Fra le sue registrazioni: «Diadèmes» di Dalbavie, sotto la direzione di Boulez (1992), «Les Lettres enlacées II» di Levinas e «Sequenza VI» di Berio (1995). Proprio un suo disco dedicato a Berio e Feldman nel 2005 ha ottenuto riconoscimenti come Diapason d’Or, ffff di «Télérama», uno Choc di «Monde de la Musique»; il violista è attivo anche in ambiti performativi che coinvolgono letteratura, danza e visività. Desjardins, che è stato professore alla Hochschule für Musik di Detmold e che dal 2011 insegna al Conservatorio di Lione, suona una viola realizzata dal liutaio veneziano Francesco Goffriller intorno al 1720.



Alla Casa della Musica Desjardins si dedicherà a un programma tutto legato alla musica nuova del secondo Novecento e primo scorcio di millennio: dalla complessa serialità della «Sonata» di Bernd Alois Zimmermann del 1955 al recente «Il peso di un pensiero» di Marco Stroppa del 2015: in mezzo si collocano la fluidità sonora di «Einspielung III» (1981) di Emmanuel Nunes e la polifonia timbrica di «Tombeau» (2014) di Alberto Posadas, più due pezzi per acustico e nastro, cioè la versione per viola di «Ricercare una melodia» di Jonathan Harvey (1984, arrangiamento 2003) e l’accapigliata costruzione di «Messagesquisse» di Boulez (1976/2000), con cui si chiuderà l’edizione 2018 di Traiettorie.





