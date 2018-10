Traiettorie 2018 - concerto l'instant donné

Domenica 21 ottobre 2018

Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma, ore 20:30



L’Instant Donné



Programma della serata:



Claude Debussy (1862-1918)

"Syrinx" (1913)

per flauto solo



Claude Debussy

"En bateau" (1889)

trascrizione per flauto e arpa

da "Petite suite" per pianoforte a quattro mani



Igor Stravinskij (1882-1971)

"Tre pezzi" (1919)

per clarinetto solo



Claude Debussy

"Sonata n. 2 in fa maggiore" (1915)

per flauto, viola e arpa

- Pastorale

- Interlude

- Finale



Frédéric Pattar (1969)

"Lichtspiele Opus 1, 2 & 3" (2016-2017)

per flauto, clarinetto e arpa con animazione video di Walter Ruttmann (1887-1941)



Organico:



Mayu Sato, flauto

Mathieu Steffanus, clarinetto

Elsa Balas, viola

Esther Kubiez-Davoust, arpa



Domenica 21 ottobre, alle ore 20:30 alla Casa della Musica di Parma, Traiettorie ospiterà per la prima volta nella storia della rassegna di musica moderna e contemporanea l’ensemble L’Instant Donné, che si presenterà a Parma in formazione di quartetto (Mayu Sato, flauto; Mathieu Steffanus, clarinetto; Elsa Balas, viola; Esther Kubiez-Davoust, arpa).

Nato nel 2002 con sede dal 2005 a Montreuil, L’Instant Donné si propone come un esempio di gestione collegiale e democratica delle scelte artistiche e amministrative di un gruppo strumentale, e allo stesso tempo come uno degli ensemble più agguerriti sul repertorio francese e nella collaborazione con compositori francesi: dunque anche sul piano della creazione di molte prime assolute, attività che ha potenziato soprattutto dopo la partecipazione al Festival d’Automne di Parigi del 2007, e su quello discografico – ha appena pubblicato un cd con lavori di Gérard Pesson –.

Da questo punto di vista va intesa anche la scelta del programma per Traiettorie: Frédéric Pattar, Claude Debussy, Igor Stavinskij. Se Debussy è d’obbligo, Traiettorie quest’anno ne celebra il secolo dalla scomparsa e L’Instant Donné coglie l’occasione con dovizia, Pattar è il capo opposto di un percorso che lo stesso Debussy ha lanciato nel campo della musica come stimolo per esperienze visive e instabilità di percezioni: la stimolazione multisensoriale, l’ironia, il gioco delle sovrapposizioni prevale in Pattar a spese della scomposizione strutturale o timbrica, dunque ecco che «Lichtspiele» (2016-2017) dialoga con tre cortometraggi di Walter Ruttmann, uno dei maggiori registi dell’avanguardia tedesca fra le due guerre.

Quanto all’omaggio a Debussy, L’Instant Donné offre il proprio contributo con l’esecuzione della gustosa «Sonata» per flauto, arpa e viola del 1915, con il pezzo più flautistico di Debussy, «Syrinx», e con una trascrizione per pianoforte e arpa di «En bateau», primo pezzo della «Petite suite» del 1889.

Completano il programma i brevi e piacevoli «Tre pezzi» per clarinetto di Stravinskij.





