Traiettorie 2018 - Ensemble Recherche

Lunedì 01 ottobre 2018

Teatro Farnese di Parma, ore 20:30



Ensemble Recherche



Programma della serata:



Franz Liszt (1811-1886)

"Orpheus", S. 98 (1854)

Arrangiamento di Pierre Strauch (2003)

per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, pianoforte e percussioni



David Hudry (1978)

"[Im]pulses" (2018)

per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

**Prima esecuzione assoluta



Claude Debussy (1862-1918)

"Sonata n. 3 in sol minore" (1916-1917)

per violino e pianoforte

- Allegro vivo

- Intermède. Fantasque et léger

- Finale. Très animé



Marco Quagliarini (1973)

"Murale III" (2017)

per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, pianoforte e percussioni

**Prima esecuzione assoluta



Valerio Sannicandro (1971)

"Tactile Songs II" (2018)

per flauto basso, clarinetto, viola e percussioni

*Prima esecuzione italiana



Pierre Boulez (1925-2016)

"Dérive 1" (1984)

per flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte e vibrafono





Organico:

Martin Fahlenbock, flauto

Shizuyo Oka, clarinetto

Melise Mellinger, violino

Paul Beckett, viola

Åsa Åkerberg, violoncello

Klaus Steffes-Holländer, pianoforte

Christian Dierstein, percussioni





È uno degli ensemble per eccellenza nell’interpretazione della musica moderna e contemporanea degli ultimi trent’anni – è stato fondato nel 1985 –, ha tenuto a battesimo oltre cinquecento brani, ha pubblicato una cinquantina di registrazioni, molte delle quali hanno ricevuto premi internazionali come il Jahrespreis – Preis der Deutschen Schallplattenkritik e il Diapason d’Or, si dedica alla musica di oggi non solo attraverso la programmazione concertistica ma anche nel teatro e con la didattica. Ensemble Recherche (Martin Fahlenbock, flauto; Shizuyo Oka, clarinetto; Melise Mellinger, violino; Paul Beckett, viola; Åsa Åkerberg, violoncello; Klaus Steffes-Holländer, pianoforte; Christian Dierstein, percussioni) non fa mai sentire per troppo tempo la sua assenza dai cartelloni di Traiettorie: quindici presenze in ventotto edizioni, lo rendono il gruppo strumentale più assiduo della rassegna.

Nell’edizione di quest’anno Ensemble Recherche sarà accolto lunedì 1 ottobre alle ore 20:30 nella sontuosa aula del Teatro Farnese, che quest’anno compie quattro secoli di vita, con un articolato programma che guarda sia alle radici della contemporaneità sia a produzioni recentissime.

La linea Liszt-Debussy-Boulez è infatti del tutto legittima e pacifica anche se osservata in certi momenti di amletica oscillazione fra passato e presente che mostrano quei tre grandi, come nel Liszt dei primi poemi sinfonici – Recherche eseguirà «Orpheus» del 1854 in un arrangiamento per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, pianoforte e percussioni di Pierre Strauch del 2003 – o nella tormentata e baroccheggiante «Sonata» per violino e pianoforte di Debussy e persino nelle occulte strutture geometriche di «Dérive 1» (1984) di Boulez. Del tutto rappresentativi di questa fine decennio sono «Tactile Songs II» per flauto basso, clarinetto, viola e percussioni (2018) di Valerio Sannicandro, qui in prima italiana, e due esecuzioni in prima assoluta, «Murale III» per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, pianoforte e percussioni (2017) di Marco Quagliarini e «[Im]pulses» (2018) per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte di David Hudry, nessuno dei quali estraneo a quel gusto materico e visivo che caratterizza molta ricerca musicale degli ultimi anni.



Biglietteria

I biglietti saranno disponibili il giorno del concerto presso la biglietteria del Teatro Farnese (Piazzale della Pilotta 15, 43121 Parma) a partire dalle ore 19:30 e in prevendita su VIVATICKET (https://bit.ly/2pv2E40)



Costi dei biglietti

Intero: € 20

Ridotto generico: € 15 (over 65 e soci TCI)

Ridotto studenti: € 10 (studenti universitari e del Conservatorio)

Omaggio: under 18

Il costo dei biglietti include il titolo di ingresso al Teatro Farnese pari a € 5.



Per informazioni

Fondazione Prometeo

tel. 0521 708899 – cell. 348 1410292

e-mail: info@fondazioneprometeo.org



Link utili

http://www.fondazioneprometeo.org

https://www.facebook.com/festivaltraiettorie

https://twitter.com/f_prometeo