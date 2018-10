Traiettorie 2018 - matinée degli allievi del conservatorio di parigi e parma

Mercoledì 10 ottobre 2018

Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma, ore 11:30



Matinée degli Allievi del Conservatorio di Parigi e Parma



Programma:



Francis Poulenc (1899-1963)

Estratto da "Sonata", FP 184 (1962)

per clarinetto e pianoforte

- Allegro tristamente



Igor Stravinskij (1882-1971)

"Suite"

per clarinetto, violino e pianoforte

da l’"Histoire du soldat"

- Marche du soldat

- Tango-Valse-Rag

- Danse du diable



Pierre Boulez (1925-2016)

"Dérive 1" (1984)

per flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte e vibrafono



Alban Berg (1885-1935)

Estratto da "Sonata", op. 1 (1908-1909)

per pianoforte solo



Maurice Ravel (1875-1937)

Estratto da "Sonata" (1920-1922)

per violino e violoncello



Dmitrij Šostakovič (1906-1975)

Estratto da "Trio n. 2 in mi minore", op. 67 (1944)

per violino, violoncello e pianoforte



Luciano Berio

"O King" (1968)

per mezzosoprano, flauto, clarinetto (*), violino, violoncello e pianoforte







Allievi del Conservatorio di Parigi:

Choha Kim, violino

Volodia van Keulen, violoncello

Julien Blanc, pianoforte



Allievi del Conservatorio di Parma:

Regina Grande Vargas, mezzosoprano

Tommaso Binini, flauto

Francesco Limardo, clarinetto

Marcella Cambianica, clarinetto (*)

Cristina Cazac, violino

Marco Pedrazzi, pianoforte

Denise Miraglia, vibrafono



Leonardo Bartali, direttore





Già protagonisti di due concerti della rassegna di musica moderna e contemporanea Traiettorie, gli Allievi del Conservatorio “Arrigo Boito” e del Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris torneranno sul palco della Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma, mercoledì 10 ottobre alle ore 11:30.

La XXVIII edizione di Traiettorie si arricchisce infatti di una matinée – a titolo gratuito – aperta all’intera cittadinanza e volta a favorire l’incontro e lo scambio culturale tra giovani artisti.



Grazie alla rinnovata collaborazione con il Conservatorio di Parma e ai rapporti che legano Fondazione Prometeo al Conservatorio parigino, gli allievi dei due istituti si potranno esibire insieme proponendo brani di due grandi compositori dai loro stessi natali: «O King» (1968) dell’italiano Luciano Berio, esploratore dei nessi tra sonorità verbale e sonorità musicale, e «Dérive 1» (1984) del direttore e compositore francese Pierre Boulez, analitico maestro di cerimonie dei linguaggi contemporanei. Entrambi i brani per ensemble saranno diretti dal Maestro Leonardo Bartali, violista e docente di Musica da camera presso il Conservatorio di Parma.



Completano il programma alcuni estratti dei brani che i talentuosi allievi hanno eseguito nei loro rispettivi concerti: le Sonate di Berg (per pianoforte solo) e Ravel (per violino e violoncello) e il «Trio n. 2 in mi minore» di Šostakovič per i giovani strumentisti di Parigi (Choha Kim, violino; Volodia van Keulen, violoncello; Julien Blanc, pianoforte); la «Sonata» per clarinetto e pianoforte di Poulenc e tre parti della «Suite» (tratta dall’«Histoire du soldat») di Stravinskij per i musicisti parmigiani (Regina Grande Vargas, mezzosoprano; Tommaso Binini, flauto; Francesco Limardo, clarinetto; Marcella Cambianica, clarinetto; Cristina Cazac, violino; Marco Pedrazzi, pianoforte; Denise Miraglia, vibrafono).





Per informazioni

Fondazione Prometeo

tel. 0521 708899 – cell. 348 1410292

e-mail: info@fondazioneprometeo.org

Casa della Musica

Piazzale S. Francesco 1, 43121 Parma

Tel. 0521 031170



Link utili

http://www.fondazioneprometeo.org

https://www.facebook.com/festivaltraiettorie/

https://twitter.com/f_prometeo