traiettorie 2018 - wilhem latchoumia

Giovedì 25 ottobre 2018

Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma, ore 20:30



Wilhem Latchoumia



Pianoforte



Programma della serata:



Claude Debussy (1862-1918)

"2. La soirée dans Grenade"

da "Estampes" (1903)



Claude Debussy

Selezione da "Préludes (Deuxième Livre)" (1911-1912)

1. Brouillards

3. La Puerta del Vino

8. Ondine

6. « Général Lavine » eccentric

12. Feux d’artifice



Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

"Hommage à Chopin" (1949)

- Nocturne

- Ballade



Manuel de Falla (1876-1946)

"Danza ritual del Fuego"

da "El Amor Brujo" (1915)

trascrizione dell’autore per pianoforte (1921)



György Ligeti (1923-2006)

Selezione da "Études pour piano" (1958-2001)

8. Fém (Livre II)

1. Désordre (Livre I)

2. Cordes à vide (Livre I)

3. Touches bloquées (Livre I)

6. Automne à Varsovie (Livre I)

5. Arc-en-ciel (Livre I)

4. Fanfares (Livre I)

7. Galamb Borong (Livre II)

13. L’escalier du diable (Livre II)





Due sono i recital per pianoforte solo previsti nella ventottesima edizione della rassegna di musica moderna e contemporanea Traiettorie; il primo è quello di Wilhem Latchoumia, ospitato nella Sala dei Concerti della Casa della Musica a Parma giovedì 25 ottobre 2018, come sempre per tutti i concerti di Traiettorie alle ore 20:30. Il programma è decisamente robusto e dedica tutta l’attenzione del caso a Claude Debussy, di cui il 25 marzo scorso si è celebrato il centenario della morte, con l’esecuzione di cinque «Préludes» dal secondo libro («Brouillards», «La Puerta del Vino», «Ondine», «General Lavine – eccentric», «Feux d’artifice») e uno dei pezzi più avveniristici delle «Estampes», cioè «La soirée dans Grenade», nel quale Debussy allestisce una sorta di montaggio di più eventi musicali e descrittivi simultanei, nel profumo arcaico ed esotico della Spagna andalusa. Quasi a dialogo con questo pezzo è una della trascrizioni che hanno reso confidenziale il nome di Manuel de Falla fra i pianisti, cioè quella tratta dal proprio balletto «El Amor Brujo» (1915) e trascritta dall’autore per pianoforte nel 1921, «Danza ritual del Fuego». A completare il quadro è «Hommage à Chopin» (1949), lavoro maturo e nostalgico di Heitor Villa-Lobos che fa idealmente da ponte a una scelta di nove brani tratti dai primi due libri degli «Studi» di György Ligeti, uno dei maggiori monumenti pianistici dell’ultimo Novecento che ancora osi guardare ai numi di Liszt e di Chopin.

Nato a Lione nel 1974, Wilhem Latchoumia è uno dei pianisti francesi di punta nell’esecuzione di musica contemporanea: medaglia d’oro al Conservatorio di Lione, perfezionatosi con Yvonne Loriod-Messiaen e Pierre-Laurent Aimard, suona sia come solista sia in ensemble e ha collaborato con prestigiosi compositori come Pierre Boulez, Gilbert Amy, Michael Jarrell, Jonathan Harvey, Frédéric Pattar, José Manuel Lopez Lopez e Pierre Jodlowski e con coreografi come Philippe Cohen e Stanisław Wiśniewski. Nel 2004 ha vinto il Concours International de Musique Contemporaine Montsalvatge e nel 2006 il Premier Prix Mention Spéciale Blanche Selva al Concours international de piano d’Orléans.





