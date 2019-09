traiettorie 2019 - concerto klangforum wien / direttore sylvain cambreling

Venerdì 27 settembre 2019

Teatro Farnese di Parma, ore 20:30



Klangforum Wien



Programma della serata:



Johann Strauss (1825-1899)

"Lagunen-Walzer", op. 411 (1883)

arrangiamento di Arnold Schönberg (1921)

per armonium, pianoforte e quartetto d’archi



Anton Webern (1883-1945)

"Symphonie", op. 21 (1927-1928)

per clarinetto, clarinetto basso, 2 corni, arpa e quartetto d’archi

- Ruhig schreitend

- Variationen: Sehr ruhig



Giacomo Puccini (1858-1924)

"Crisantemi", SC65 (1890)

elegia per quartetto d’archi



Martino Traversa (1960)

"The lost horizon" (2019)

per tromba ed ensemble

*Prima esecuzione italiana



Alban Berg (1885-1935)

"Adagio"

versione per clarinetto, violino e pianoforte di Alban Berg (1935)

da "Kammerkonzert" (1923-1925)



Clara Iannotta (1983)

"D’après" (2012)

per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, pianoforte e percussioni



Georg Friedrich Haas (1953)

"...aus freier Lust… verbunden…" (1994-1996)

per flauto basso, clarinetto basso, viola, violoncello, contrabbasso e percussioni

*Prima esecuzione italiana



Johann Strauss

"Rosen aus dem Süden", op. 388 (1880)

arrangiamento di Arnold Schönberg (1921)

per armonium, pianoforte e quartetto d’archi



Organico:



Vera Fischer, flauto

Markus Deuter, oboe

Olivier Vivarès, clarinetto

Bernhard Zachhuber, clarinetto

Lorelei Dowling, fagotto

Christoph Walder, corno

Julia Pesendorfer, corno

Anders Nyqvist, tromba

Mikael Rudolfsson, trombone

Isabel Goller, arpa

Annette Bik, violino

Gundelind Jäch, violino

Geneviève Strosser, viola

Benedikt Leitner, violoncello

Endika Rodriguez, contrabbasso

Florian Müller, pianoforte

Joonas Ahonen, armonium

Lukas Schiske, percussioni

Alexander Lipowski, percussioni



Sylvain Cambreling, direttore



È la ventinovesima edizione di una delle più longeve e prestigiose rassegne europee dedicate alla musica contemporanea, è un’edizione dedicata alla musica tedesca e si apre nel Teatro Farnese a Parma. Non avrebbe potuto essere che Klangforum Wien, il più acclamato ensemble dedito alla musica di oggi, a battezzare l’edizione 2019 di «Traiettorie», organizzata a Parma da Fondazione Prometeo e diretta dal suo fondatore Martino Traversa, che quest’anno assembla nove serate fino al 17 novembre, in cui spiccano interpreti fra i maggiori del mondo contemporaneo come Mario Caroli, Pierre-Laurent Aimard, Ciro Longobardi, Hae-Sun Kang, Akiko Okabe, Markus Stockhausen, Florian Weber e il Quartetto Arditti. Un’edizione che tra l’altro potenzia il proprio legame con il Complesso Monumentale della Pilotta, che ospiterà i primi cinque appuntamenti nel Teatro Farnese, mentre i rimanenti quattro saranno accolti in una delle sedi ormai storiche dei concerti di «Traiettorie», la Casa della Musica.



In residenza alla Konzerthaus di Vienna, Klangforum è stato fondato da Beat Furrer nel 1985 e per tradizione non possiede un direttore stabile. Principale direttore è in questo momento Sylvain Cambreling, che guiderà il gruppo, decisamente internazionale per composizione, in questa serata nella quale si presenterà con diciannove elementi.

La quantità si spiega con la varietà del programma, che rende omaggio al tema di quest’anno ed è sostenuto dal Forum Austriaco di Cultura. E opportunamente visto che, degli otto brani previsti, cinque appartengono alla cultura austriaca: due valzer di Johann Strauss («Lagunen» e «Rosen aus dem Süden», ma nella trascrizione per armonium, pianoforte e quartetto d’archi di un altro viennese non da poco, Arnold Schönberg); l’«Adagio» che Berg ha trascritto per clarinetto, violino e pianoforte dal proprio «Kammerkonzert» del 1925; la «Symphonie» op. 21 di Anton Webern (1927-1928); e infine «...aus freier Lust… verbunden…» di Georg Friedrich Haas (1994-1996), in prima italiana. Quattro aspetti molto diversi di essere austriaci: la tutela della tradizione, la ricerca di nuovi schemi formali e la convivenza di episodi musicali autonomi.



A dialogare con questi cinque momenti austriaci, tre italiani di periodi e radici differenti. Puccini con il suo quartetto «Crisantemi» del 1890, così intriso di cultura wagneriana, la romana Clara Iannotta con «D’après» del 2012 e la prima italiana di «The lost horizon» (2019), con cui Martino Traversa approfondisce il proprio percorso di recupero del passato come linfa per nuove forme linguistiche future.



