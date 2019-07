traversetolo: tornano le grandi feste di fine luglio della croce azzurra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Le grandi feste estive della "Croce Azzurra" nella verde oasi del Lido Valtermina a Traversetolo - - - - - - - - - - - - - - Azzurra Vintage e Azzurra d'Estate due eventi una sola finalità: divertirsi e sostenere l'Associazione - venerdì 26 luglio - Azzurra Vintage; la grande e spettacolare festa a tema dell’estate. Ecco la settima edizione dell'unica, inimitabile, originale festa anni '50 di Traversetolo, dove tutto è vintage. Alle 19:30 i nostri barman inizieranno ad agitare gli shaker per prepararvi freschi cocktail in stile retrò con DJ Mambo. Dalle 20,30 l'American Restaurant vi proporrà un ricco menù a bae di Hamburger, Hot Dog, carne alla griglia e altri sfiziosi e freschi piatti, nell'attesa del grande concerto della Band "Miss T & The MaD Tubes" che vi terranno compagnia fino a tarda notte. Durante tutta la serata acconciature e trucco anni ’50, esibizione artistica di aerografia, Retro Market, Photo booth, esposizione auto e moto storiche e vintage, comprese le mitiche Vespe e Lambrette. Un abbigliamento a tema, farà di te un ospite gradito/a… in pieno stile 50/60. A questo non puoi più resistere, vero? Ti aspettiamo!!! Ingresso ad offerta – servizio ai tavoli - Sabato 28 e Domenica 29 luglio - Azzurra d'Estate; la grandiosa festa popolare, giunta alla diciannovesima edizione; sempre più apprezzata per la cucina di qualità e le proposte musicali delle grandi orchestre romagnole. Sabato 27, per il nono anno consecutivo ospiteremo la grande orchestra romagnola di Mirco Gramellini. Un meritato premio per gli affezionati amanti del vero liscio che seguono con passione e costanza i loro beniamini. La grande orchestra romagnola di Edmondo Comandini animerà la serata di Domenica 28. Prima delle serate danzanti un appuntamento fisso con la cena, preparata con passione dai validi Chef che proporranno piatti della cucina di qualità. PARCO LIDO VALTERMINA Via Pezzani Traversetolo (PR) Facebook: AP Croce Azzurra Traversetolo Web: apcroceazzurra.it Twitter: @apcroceazzurra Instagramm: #aptraversetolo Ingresso ad offerta – aperitivo di benvenuto – servizio ai tavoli

