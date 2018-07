Sarà un tuffo dentro il mondo delle guaritrici, le donne dei segni e le streghe nella tradizione dell’Appennino; ci immergeremo nel loro mondo che parte dal quotidiano ed arriva all’anima degli esseri viventi. Questo quotidiano si rivela sia negli oggetti che accompagnano le donne dei segni nella segnatura (gli stessi che nella notte di Natale o del Battesimo tenevano tra le mani per ereditarne il potere salvifico) sia nella cucina.

Il Circolo di Contile ospiterà dunque gli oggetti delle guaritrici, mostrandoli con la semplicità che nasconde l’importanza delle cose autentiche e, sempre al Circolo, ci lasceremo incantare da un menù pensato per l’occasione.

Terminata la cena, verrà proiettato il film documentario Tre volte al tramonto, collaborazione tra Andrea Rossi e Mario Ferraguti, che prende spunto dalle ricerche di quest’ultimo narrate come un grande racconto nel libro Ti segno e ti incanto. Saranno presenti gli autori.