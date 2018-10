Trekking a Fanano tra borghi abbandonati e antichi metati

Fa parte del tour alla scoperta dei borghi fantasma dell’Appennino tosco-emiliano, l’escursione organizzata dal gruppo trekking “La via dei monti” sabato 13 ottobre a Fanano, in occasione della festa ‘ste Sroden dedicata all’autunno e al frutto principe di questa stagione: la castagna.

Domenica 14, infatti, quando la festa entrerà nel vivo, le guide condurranno i turisti alla scoperta degli antichi essiccatoi per le castagne: i metati. Uno di questi sarà acceso eccezionalmente e tornerà in funzione per i visitatori.

L’escursione di sabato, un giro ad anello di circa 12 chilometri nei boschi fra Ospitale e il monte Lancio, fa parte del tour dei borghi fantasma d’Appennino che “La via dei monti” organizza ormai da alcuni anni. Sabato 13 l’itinerario toccherà uno dei borghi più grandi e meglio conservati: La Mirandola di Ospitale, raggiungendo anche la cima del monte Lancio, dalla quale è possibile ammirare un bellissimo panorama sul crinale e sulla valle del Leo.

Per partecipare all’escursione in programma sabato 13 ottobre (ritrovo alle ore 9 a Ospitale di Fanano), è necessario iscriversi contattando la guida al 3711842531).

Domenica sono previste tre partenze, ore 11.00, 12.00, 14.00 davanti all’ufficio turistico di Fanano. Info: 3711842531.

L’iniziativa fa parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo trekking ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.