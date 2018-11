tributo a led zeppelin per il cinqantennale con i dancing dogs e “random – una festa a caso”

Il Campus Industry di Parma non perde l’occasione di celebrare il 50° anniversario di una band leggendaria come i Led Zeppelin e lo fa con il concerto dei Dancing Dogs, tribute band nota nel territorio. Apertura porte ore 22.00, con opening a cura di "Clean Tone Bill Cause Be" ore 22.15 e inizio concerto Dancing Dogs alle ore 22.45. Biglietti 10€ con consumazione inclusa.

Sabato 17 invece è il tempo di dare il bentornato alla serata dal risvolto sempre energico e inaspettato: Random – Una festa a caso, a partire dalle 23. (Prevendite online su mailticket: http://bit.ly/randomParmaMailticket e ciaotickets bit.ly/RandomParmaCiaotickets e in tutti i punti vendita ciaotickets https://www.ciaotickets.com/punti-vendita).



I Dancing Dogs nascono nel 2004, sulla scia di un precedente progetto musicale condiviso: la comune passione per i Led Zeppelin, che emerge in ogni discorso, in ogni prova, in ogni concerto, li convince che le sonorità di Jimmy Page e compagni sono quelle che vogliono seguire più da vicino.

Questa passione sconfinata li porta a presentarsi dapprima come “cover band”, e solo successivamente come vero e proprio “tributo”.

I Dancing Dogs non sono infatti semplici esecutori di brani, ma nei loro live lo spirito di quel rock ruvido e sperimentale, marchio di fabbrica dei Led Zeppelin, viene rievocato e trascina l’ascoltatore nel mondo musicale anni Sessanta-Settanta. Nelle sonorità dei Dancing Dogs, l’espressione personale e la naturale passione si fondono e danno vita a rivisitazioni energiche e ipnotiche.

Dalle loro esibizioni traspare l’eleganza, l’ironia, la potenza che hanno sempre contraddistinto i Led Zeppelin sul palco, supportata da una qualità musicale e d’esecuzione solida grazie alle esperienze, anche esterne a questo progetto, di ogni singolo componente. La formazione attuale è composta da Andrea Ampollini (voce, armonica), Giorgio Schiavo (Chitarra elettrica, acustica), Leonardo Barbarini (Basso elettrico, cori) e Nicola Rossi (Batteria, percussioni).



Il Random Party - Una Festa a Caso da anni sta facendo molto parlare di sé, con decine di spettacoli negli migliori club del Paese che vanno puntualmente in tutto esaurito. Sabato 17 la festa più casuale che ci sia atterra di nuovo a Parma, con la sua unica regola fondamentale: solo vestendosi a caso si possono avere in regalo i gadget ufficiali della serata, tra i quali t-shirt, occhiali, lecca lecca. Anche per quanto riguarda la musica non c’è da preoccuparsi della monotonia: la playlist della serata si comporrà dei grandi successi di tutti i tempi, spaziando a caso da un genere all’altro senza soluzione di continuità. Durante la serata, possibilità di navetta gratuita (andata e ritorno) con partenza da Piazza Ghiaia, prenotazione obbligatoria (senza prenotazione non è garantito il trasporto) al numero +39 3331514374 solo via WhatsApp.