tributo ai tool e a j-ax al campus industry nel weekend

Due serate di tributo alla grande musica, internazionale e nazionale. A ridosso del nuovo album di J-Ax, “ReAle”, e dopo pochi mesi dall’uscita del disco dei Tool, “Fear Inoculum”. Venerdì 31 gennaio saranno sul palco i Lithopedion – The Tool Experience, con apertura di The Criminal Chaos e Cara Calma. Sabato 1 febbraio, gli Articolo J porteranno a Parma l’energia del nuovo disco di J-Ax, oltre ai successi storici.



Venerdì 31 gennaio, Idra Eventi e Campus Industry Music presentano il tributo ai Tool dopo il grande clamore suscitato nel mondo dell’alt metal e del progressive metal dall’album Fear Inoculum. Il quinto album della formazione statunitense è stato anche il terzo di fila ad arrivare in cima alla classifica Billboard, con il brano omonimo, Fear Inoculum, candidato per il Grammy alla miglior canzone rock e quello di chiusura del disco, “7empest”, che ha vinto il Grammy per la miglior performance metal. Apertura dei Criminal Chaos e di Cara Calma. Aftershow dj set rock e metal con Dorian BonesIngresso a 10 euro in cassa.



Gli Articolo J nascono nel 2011 e da oltre nove anni portano nei locali e nelle piazze italiane la musica e le parole degli Articolo 31 e J-Ax. Un tributo dove le metriche, le situazioni armoniche e i bpm rispecchiano in maniera fedele la musica degli Articolo 31 e J-Ax. Il nuovo disco, ReAle, è uscito il 24 gennaio ed è già un successo: parla di Matteo Salvini, di Junior Cally e della canzone dedicata all'addio della Newtopia, la società fondata con Fedez. L'album arriva a cinque anni dall’uscita dell’ultimo lavoro da solista, "Il bello d’esser Brutti". Sabato 1 febbraio, apertura porte alle 22, inizio spettacolo alle 23, ingresso 8 euro in cassa.