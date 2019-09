tutte le lettere d'amore ai diari

In occasione dell'uscita in libreria delle Lettere d'amore di Guido Gozzano e Amalia Guglieminetti per Compagnia Extra di Quodlibet, Mercoledì 11 settembre alle ore 18.30 vi proponiamo una lettura scenica d’atmosfera con interventi musicali, a cura di Luca Menozzi, Emanuela Cardelli, Daniele Alberini e Davide Cotena.



La serata sarà aperta dall’omonima poesia di Fernando Pessoa ‘Tutte le lettere d’amore’, seguita da ‘Lettere’ di Alda Merini, accompagnate dalla canzone ‘Sigillata con un bacio’ di Franco Battiato.

Il programma prosegue con due lettere di Amalia Guglielminetti e Guido Gozzano e ‘La canzone dell’amore perduto’ di Fabrizio De André.

Terza parte dedicata a Sibilla Aleramo e Dino Campana, con la sua ‘In un momento’, e la canzone di Vinicio Capossela ‘Non è l’amore che va via’.

Segno francese per il quarto intervento, con le lettere di Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre insieme alla canzone di Jacques Brel ‘La canzone dei vecchi amanti’.

Chiudono lo spettacolo le lettere di Frida Khalo e Oscar Wilde accostate alla canzone ‘Tutto l’universo obbedisce all’amore’ di Franco Battiato.



Lo spettacolo, per la regia di Luca Menozzi, è messo in scena dalle voci recitanti di Emanuela Cardelli e lo stesso Menozzi e dagli interventi musicali di Daniele Alberini e Davide Cotena.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...