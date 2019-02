'tutti a squola' di quelli di noveglia

Doppio appuntamento, sabato 30 marzo ore 21 e domenica 31 marzo ore 16, col 22° spettacolo di Quelli di Noveglia, compagnia amatoriale di Noveglia-Bardi (Pr), 'Tutti a sQuola', è una parodia ambientata in un college di una cittadina degli Stati Uniti, alla fine degli anni '50.

Tra alunni scalmanati, insegnanti sovversivi e genitori agguerriti, in un susseguirsi di situazioni comiche, a volte un po’ amare, si delinea una storia dove il bullismo non è solo prerogativa dei giovani ma è presente anche tra gli adulti.

Una storia imprevedibile dove gli spettatori adulti si potrebbero rivedere negli alunni e gli spettatori giovani forse rispecchiare nei personaggi adulti.



Info e prenotazioni:

corsaro@comune.medesano.pr.it

tel 0525 422790 (lun, merc, ven 14.30-19.00 e giov 9-12)



Teatri nel Taro nasce nel 2014, dall’unione d'intenti dei Comuni di Medesano e Fornovo Taro (Pr), grazie all'Associazione Ottotipi Spaccio D'Arte. Dopo stagioni ricche di appuntamenti e ospiti importanti, nei teatri di Felegara e Fornovo Taro, la programmazione prosegue dal 2017, in collaborazione con il Comune di Medesano, presso il Teatro di Felegara.