Tutti matti per Colorno: vi farà volare

Quest’anno vi facciamo prendere il volo! L’attesissimo appuntamento con il circo contemporaneo internazionale torna a Colorno per la sua XI edizione: per tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre, il festival Tutti Matti per Colorno 2018 vi travolgerà con l’energia, il talento e il fascino di compagnie e artisti di tutto il mondo. E ogni sera sul palco dell’area circo, la migliore musica internazionale. Oltre a tanti appuntamenti collaterali tra cui il mercatino dell’artigianato, il migliore street food locale, la birra del Festival, la scuola di Circo e molte altre sorprese!