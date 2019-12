Tutti Matti sotto Zero: dal 25 dicembre al 6 gennaio

A Parma non è Natale senza Tutti Matti sotto Zero, la rassegna di circo contemporaneo internazionale organizzata e diretta dalla compagnia Teatro Necessario, grazie alla preziosa collaborazione e al sostegno di Comune di Parma - Assessorato alla Cultura, alla partecipazione di ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna, al sostegno di Fondazione Cariparma, Regione Emilia-Romagna, Mibac. Partner tecnici sono Iren, Geode, Emc2; sponsor Carebo e Conad. Anche quest’anno infatti, andare al circo in famiglia è ancora più facile grazie alle agevolazioni sui costi dei

biglietti previste per i possessori di carte Conad.

Dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 sotto gli chapiteaux, gli accoglienti tendoni allestiti nel Parco della Cittadella di Parma, come ogni anno da 6 edizioni, il pubblico di tutte le età potrà assistere ad alcune eccezionali proposte di spettacolo. In questo Natale ospite d’eccezione sarà, in prima nazionale, la compagnia francese Bêtes de Foire con PETIT THÉÂTRE DE GESTES, un successo internazionale firmato da Elsa De Witte e Laurent Cabrol (su richiesta della compagnia non è consentito l’accesso ai minori di 8 anni). Grazie a un sapere artigianale e una profonda sensibilità poetica, i due artisti introdurranno gli spettatori nel loro immaginario, pieno di fascino, fantasia, dolcezza, mostrando anche il dietro le quinte del processo di creazione. Sono loro gli unici personaggi in carne ed ossa di uno spettacolo che immerge il pubblico in un universo assurdo, comico ed emozionante, popolato da una moltitudine di bizzarri e colorati esseri.

Dopo il successo dello scorso ottobre, Circo El Grito torna a Parma con il suo chapiteau, presentando lo speciale cabaret Verdi Circus, commissionato e realizzato da Teatro Regio di Parma nell’ambito di Verdi Off 2019, realizzato in collaborazione con Teatro Necessario, che sarà in scena dal 31 dicembre 2019, nella notte di Capodanno, fino al 5 gennaio (spettacolo dai 4 anni). Scenderanno in pista Leonardo Adorni, Flavio Marcello Barbui, Jacopo Maria Bianchini, Giacomo Costantini, Andrea Farnetani, Cristiana Morelli, Alessandro Mori, Fabiana Ruiz Diaz, accompagnati dal pianoforte di Leonardo Caligiuri e dai fiati de I Clarinetti del Liceo Musicale Attilio Bertolucci. Per festeggiare il nuovo anno in allegria, tra musica, acrobazia, giocoleria, comicità, rischio, Verdi Circus condurrà il pubblico in un viaggio onirico e divertente alla scoperta di un personaggio che ha fatto la storia della musica mondiale ed è l’indiscussa icona della nostra città: Giuseppe Verdi.

La notte di Capodanno dopo lo spettacolo, sotto lo chapiteau si proseguirà a festeggiare insieme con un concerto a sorpresa, che vedrà suonare insieme Leonardo Caligiuri (organo hammond), Corrado Caruana (chitarra), Alessandro Mori (sax), Francesco Sgorbani (batteria), Simone Valeo (voce e chitarra): nel mare in tempesta della festa dell’ultima notte dell’anno, quattro valorosi e coraggiosi musicisti, dalla tempra soul, con il cuore reggae e l’anima rock, porteranno l’equipaggio in salvo, verso l’alba del 2020! (ingresso solo al concerto, 10 €).

Programma completo e i biglietti online su www.tuttimattipercolorno.it.

Capienza limitata, è consigliato l’acquisto in prevendita. La rassegna si svolge sotto tendoni riscaldati e si tiene anche in caso di maltempo. Per info biglietteria@tuttimattipercolorno.it

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Biglietti Intero 15 €, ridotto 10 €

31 dicembre, ore 22.30 - intero 35 €, ridotto 20 € (incluso concerto dopo la mezzanotte) Concerto dopo la mezzanotte - biglietto unico 10 € Abbonamenti ai 2 spettacoli 25 € intero, 15 € ridotto (escluso il 31/12) biglietti e abbonamenti ridotti fino ai 12 anni. Posti non numerati

La biglietteria sul posto è aperta da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Prevendite

Non si accettano prenotazioni; capienza limitata, è consigliato l’acquisto in prevendita

- online su www.tuttimattipercolorno.it dal 02/12

- da lunedì 16 a sabato 21 dicembre 2019, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso LOPPIS / Spazio Cubo via Spezia 90, Parma

- lunedì 23 e martedì 24/12 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso la biglietteria di TMSZ nel Parco della Cittadella

La rassegna si svolge anche in caso di pioggia.

Informazioni, orari e prevendite su www.tuttimattipercolorno.it

biglietteria@tuttimattipercolorno.it

Speciale AL CIRCO IN FAMIGLIA CON CONAD

Grazie alla collaborazione con Conad, andare al circo con tutta la famiglia è più facile.

I possessori delle carte Conad hanno diritto ad alcune agevolazioni e alla prenotazione dei biglietti, per gli spettacoli del

- 27/12, ore 21.00 - 29/12, ore 18.00 - Bêtes de Foire

- 01/01 e 02/01, ore 21.00 - 04/01, ore 17.00 di Verdi Circus

Possessori di Conad Card (nominale): ogni spettatore che acquista un biglietto intero ha diritto ad un

biglietto ridotto (fino ai 12 anni) in omaggio.

Possessori di Carta Insieme Conad, sconto del 20%

- biglietto intero 12 € intero, ridotto 8 € (non in vendita online)

- abbonamento 20 € intero, 12 € ridotto (non in vendita online)

Per usufruire delle agevolazioni, scrivere a biglietteria@tuttimattipercolorno.it specificando data,

spettacolo, numero di biglietti interi e ridotti, numero della carta e nome e cognome del possessore.

* capienza limitata, offerta valida fino ad esaurimento dei posti disponibili.

* al ritiro dei biglietti, da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo, è necessario mostrare la carta Conad e

il documento di identità del possessore.

PROGRAMMA TUTTI MATTI SOTTO ZERO 19/20

mercoledì 25 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 18.00

giovedì 26 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 18.00

venerdì 27 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 21.00

sabato 28 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 21.00

domenica 29 dicembre 2019

Bêtes de Foire, ore 18.00

martedì 31 dicembre 2019

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 22.30

a seguire, concerto

mercoledì 1 gennaio 2020

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 17.00

Bêtes de Foire, ore 18.00

Circo El Grito e Teatro Necessario, 21.00

giovedì 2 gennaio 2020

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 21.00

venerdì 3 gennaio 2020

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 17.00

Bêtes de Foire, ore 18.00

Circo El Grito e Teatro Necessario, 21.00

sabato 4 gennaio 2020

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 17.00

Bêtes de Foire, ore 18.00

Circo El Grito e Teatro Necessario, 21.00

domenica 5 gennaio 2020

Bêtes de Foire, ore 21.00

lunedì 6 gennaio 2020

Bêtes de Foire, ore 18.00

Circo El Grito e Teatro Necessario, ore 21.00

SCHEDE COMPLETE DEGLI SPETTACOLI

Bêtes de Foire (Francia)

in PETIT THÉÂTRE DE GESTES

di e con Elsa De Witte, Laurent Cabrol

prima italiana

su richiesta della compagnia non è consentito l’accesso ai minori di 8 anni

durata 60 min

Venite a scoprire un piccolo, magico tendone, in cui ridere e sognare in grande… Arriva a Parma per la prima volta in Italia lo straordinario circo in miniatura della compagnia francese Bêtes de Foire, al secolo Laurent Cabrol e Elsa De Witte, due talentuosi artigiani della scena: lui maestro nell’arte della goffaggine, mimo, clown, giocoliere, acrobata; lei sapiente intagliatrice e rammendatrice, assemblatrice di oggetti e stoffe. Sono loro gli unici personaggi in carne ed ossa di questo Petit théâtre de gestes, spettacolo che immerge il pubblico in un universo assurdo, comico ed emozionante, popolato da una moltitudine di bizzarri e colorati esseri.

Grazie a un sapere artigianale e una profonda sensibilità poetica, i due artisti introdurranno gli spettatori nel loro immaginario, pieno di fascino, fantasia, dolcezza, mostrando anche il dietro le quinte del processo di creazione. A qualche centimetro dal proprio naso, scorreranno sulla pista una serie di numeri mozzafiato: acrobati, giocolieri, maghi, domatori… le “bêtes de foire” che danno il nome alla compagnia costruiranno davanti agli occhi stupiti ed emozionati degli spettatori un circo molto speciale, in miniatura, in cui si mescolano tutti i generi, dal teatro di figura a quello gestuale, dalla danza alla clownerie, dal mimo al clown, passando per il cinema muto. Un’opportunità rara, un incontro intimo e prezioso, stravagante e poetico con una cricca di personaggi immaginari, in cui ciascuno potrà trovare il proprio posto. Costumista e performer, Elsa de Witte viene dal teatro di strada, conosce l’arte del rammendo, del riciclo, del magheggio ed è in grado di creare sogni con due pezzi di spago e due ritagli di stoffa. Laurent Cabrol,

passato per la scuola di Annie Fratellini e il circo Romanès, co-fondatore del Cirque Trottola con Titoune e Bonaventure Gacon, da sempre crea spettacoli “casalinghi”, in cui l’intimità vince sulle spettacolarità. Insieme girano il mondo portando ovunque il proprio gusto raffinato e popolare, lavorando a vista le proprie creazioni come due artigiani della scena.

Circo El Grito e Teatro Necessario

in VERDI CIRCUS

cabaret dedicato a Giuseppe Verdi a cura di Circo El Grito

in collaborazione con Teatro Necessario

scrittura scenica Giacomo Costantini

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO

Strada prov. per Torrile,10 - 43052 Colorno (PR)

P.I. 02224100343 c. fisc 92113910340

www.teatronecessario.it

occhio esterno Fabiana Ruiz Diaz

Beltran

con Fabiana Ruiz Diaz, Andrea Farnetani, Giacomo Costantini, Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini,

Alessandro Mori, Cristiana Morelli, Flavio Marcello Barbui

al pianoforte Leonardo Caligiuri

ai fiati I Clarinetti del Liceo Musicale Attilio Bertolucci - Elisa Gubert, Giuseppe Olivieri, Mattia Carmine

Orefice, Jennifer Piazza, Beatrice Scalvini, Alessandro Schiavetta, Adele Spina, Matteo Vaccari, Matteo

Viglioli, Irene Zarba

musiche Giuseppe Verdi

luci Domenico De Vita

commissionato e realizzato dal Teatro Regio di Parma in occasione di Verdi Off 2019

dai 4 anni | durata 60 min

Varietà circense contemporaneo su arie verdiane per musicisti e circensi, commissionato e realizzato dal Teatro Regio di Parma in occasione di Verdi Off 2019 e portato in scena con successo lo scorso autunno grazie anche al sostegno di Parmacotto, lo spettacolo riunisce sotto il tendone di Circo El Grito un gruppo di artisti impegnati a raccontare, ciascuno a suo modo, la grande figura di Giuseppe Verdi. In Verdi Circus l’arte circense incontra il melodramma, due linguaggi diversi ma uniti da affinità poetiche, storiche e culturali. In scena scopriremo la vicenda del pavone regalato a Verdi dal sindaco di Busseto: il Maestro, anziché lasciarlo scorrazzare nel giardino di villa Sant’Agata, preferì… Scopritelo con noi!

Acrobazie sulle note verdiane, momenti di surreale comicità e poesia, prove di destrezza sono gli ingredienti principali di questa tavola imbandita a festa in cui il pubblico è invitato a prendere posto e a gustare insieme il sapore antico della tradizione lirica combinato allo speziato aroma del circo contemporaneo.