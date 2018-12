Tutto pronto per l'accensione dell'albero

Sabato 8 dicembre iniziano ufficialmente le celebrazioni delle festività natalizie in piazza Garibaldi ai piedi dell’abete che, come da tradizione, è stato installato e addobbato per l’occasione e verrà illuminato alle ore 18. Il sempre verde è statodonato dal Comune di Asiago ed è stato trasportato gratuitamente da “Il Parmense Trasporti", in collaborazione con i tecnici del Comune di Parma, con il contributo di Iren, Ascom Parma, CNA Parma e Confesercenti Parma.

Uno stretto legame di amicizia quello che da tempo lega la nostra città al Comune di Asiago duramente colpito dall'ultima ondata di maltempo. Sabato all'accensione dell'albero saranno presenti Chiara Stefani, assessore alla Cultura e al Turismo, ed Egle Dalla Ave, assessore al Bilancio e alla Protezione Civile del Comune Veneto, ed illustreranno la situazione dell'Altopiano di Asiago devastato nel suo patrimonio arboreo. In piazza Garibaldi ci sarà uno spazio dedicato ad Asiago dove sarà possibile fare donazioni a favore della campagna volta a piantare nuovi abeti.

L’assessore al Commercio e al Turismo Cristiano Casa lancia una vera e propria chiamata alla cittadinanza: “Asiago ogni anno rinnova il legame di amicizia che ci unisce regalando alla nostra città un simbolo del Natale a noi molto caro, quest’anno tocca a noi ricambiare l’affetto dimostrato contribuendo con le nostre donazioni alla ricostruzione di una comunità. Vi aspettiamo numerosi all'appuntamento in piazza Garibaldi”.

La cerimonia di accensione prevista per le 18, verrà accompagnata dalle note del coro Chorus Cordis diretto dalla maestra Gabriella Corsaro. Saranno presenti gli Assessori del Comune di Parma e il Sindaco Federico Pizzarotti per questo momento di condivisione e di buon auspicio per le prossime festività.