uisp festeggia i suoi 70anni+1

Un weekend di attività sportive e ricreative no stop che si svolgeranno in Cittadella il 28 e 29 settembre, a cura di UISP Parma, con il patrocinio del Comune di Parma e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, per festeggiare i suoi 70anni +1 di impegno sociale sul territorio. Sono più di 20 le ASD che saranno presenti per queste due giornate di Open day in Cittadella, con oltre 30 laboratori motori differenti, in cui chiunque potrà cimentarsi a provare le differenti attività sportive: dai più grandi ai più piccoli, perché per UISP “Lo sport è per tutti”. Sono dunque 71 anni che Uisp promuove lo sport e ciò che lo sport significa nel senso più profondo: motore d’aggregazione sociale, di divertimento paritario, solidarietà, rispetto pur nella competizione, coesione tra le persone, benessere, salute per tutti, rispetto per l’ambiente e sostenibilità. “La UISP è un'Associazione di Promozione Sportiva e Sociale che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini, in quanto è il fenomeno per eccellenza di aggregazione, poiché c'è integrazione solo se c'è interazione – afferma Donato Amadei, Presidente del Comitato Territoriale UISP Parma – Lo scorso anno, in concomitanza con il 70° anniversario, abbiamo pensato di creare un evento che ci facesse maggiormente conoscere, non a parole, ma nei movimenti, in quanto lo Sportpertutti è un bene sociale. Così anche quest’anno, dato il grande successo riscosso l’anno scorso, abbiamo deciso di replicare due giornate di sport”. La giornata di sabato 28 settembre si aprirà con l’intervento del Liceo Ulivi, che animerà la mattina del sabato insieme alle ASD affiliate UISP, coinvolgendo oltre 600 studenti di alcune scuole di Parma e Provincia in numerose attività sportive. Contemporaneamente alle ore 9:00 inizierà anche il IV Torneo Antirazzista Matteo Bagnaresi, torneo di calcetto non competitivo, organizzato insieme all’ HSB cui si potrà liberamente partecipare iscrivendosi anche in loco (consigliata pre iscrizione della squadra a segreteria@uispparma.it). La giornata proseguirà con numerose attività proposte dalle ASD affiliate UISP: dallo yoga alla capoeira, dal karate alla taiko, dal rugby alle arti circensi fino alle attività equestri, balli di gruppo, pole dance, scacchi giganti e molte altre. Per tutta la giornata sarà presente il Circolo Arci San Lazzaro con torta fritta, salumi e panini. Questa prima giornata si concluderà con un happy hour e a seguire si svolgerà una cena sociale rivolta ai tecnici, ai dirigenti e alle associazioni UISP coinvolte. Prima di lasciare il palco al concerto si svolgerà la premiazione a Carlo Serioli, tra i fondatori di UISP Parma, mentre alle ore 21:00 si esibiranno i Gianburrasta Roots Reggae Band e Karne Murta (entrata gratuita). Domenica 29 settembre dalle ore 9:30 ripartiranno tutte le attività della giornata precedente con conclusione alle ore 19:00. In entrambe le giornate saranno presenti anche numerosi banchetti di alcune importanti realtà del territorio: “Da anni collaboriamo con ANMIC, CIAC, Alice , EMC2, la Fondazione Bagnaresi e Piani di Zona per citarne alcune – dichiara Amadei – in quanto al centro di ogni progetto c'è la persona, con i propri diritti, motivazioni, differenze da riconoscere e da valorizzare: l'attenzione alle persone con diversa abilità, le differenze di genere e di orientamento sessuale, le diverse tradizioni che ogni persona contribuisce ad arricchire”. Tutti i materiali utilizzati per la distribuzione del cibo saranno in Mater-B, nel rispetto dell’ambiente, grazie anche alla partecipazione del Liceo Ulivi con il progetto Plastophobic, il primo istituto scolastico di Parma che ha detto stop all’utilizzo delle bottigliette di plastica a favore delle borracce e a Iren che predisporrà una fontana, affianco al palco, per l’erogazione gratuita di acqua per tutte e due le giornate. L’evento è patrocinato dal Comune di Parma, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, sponsorizzato da Iren, Coop Alleanza 3.0 e con la partecipazione del Liceo Scientifico Ulivi. Il giorno 24 settembre alle ore 11:30 si svolgerà la conferenza stampa, presso il Comune di Parma (P.zza Garibaldi), aperta a tutta la cittadinanza. Per maggiori informazioni scrivere a: ufficiostampa@uispparma.it