ultreya di maurizio naldini ai diari di parma

Mercoledì 29 maggio alle ore 18.00 presentazione di "Ultreya Cronache di pace e di guerra "di Maurizio Naldini, Collana: Bastille di Edizioni Clichy .



«Ultreya» è l’incoraggiamento che i pastori della Galizia da mille anni rivolgono ai pellegrini del Cammino di Santiago: «vai oltre», abbi speranza. Naldini, inviato speciale che ha visitato negli anni Africa ed estremo Oriente, mondo arabo, India, America centrale, ex Jugoslavia, raccontando guerre e vicende quotidiane, ne fa il titolo di questo volume che raccoglie gli articoli da lui pubblicati sulla prestigiosa «Nuova Antologia» dal 2011 a oggi. Dalla condizione della donna ai suoi diversi modi di essere e di amare, da soldati e mercenari a eserciti formati da bambini, dalla sacralità e dal culto dei morti al senso del denaro, in un mondo che sempre più sostituisce la pace con la guerra.



Maurizio Naldini vive e lavora a Firenze. Come inviato speciale de «La Nazione» e de «Il Resto del Carlino» per trent’anni è stato testimone di grandi avvenimenti in Italia e all’estero. Si è occupato di costume e cultura ma anche di terrorismo e di mafia. Lo troviamo come inviato di guerra in Libano, Golfo Persico, Somalia, Mozambico, Bosnia, Kosovo. Come saggista e scrittore si è dedicato in gran parte alla storia della sua città. Attualmente è editorialista di varie testate e i reportage dei suoi viaggi appaiono regolarmente su «Nuova Antologia». Ha insegnato comunicazione e giornalismo alla facoltà di Scienze politiche di Firenze.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...