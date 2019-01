Mercoledì 30 Gennaio alle ore 18.00 presentazione alla Libreria Diari di bordo di Parma del libro "Un Centro in Scozia" di Maurizio Barilli & Massimiliano Zerbini, pubblicato da Epika Edizioni.

Il secondo libro ambientato in questa terra celtica non è un seguito ma un'avventura di vita assolutamente nuova con gli evocativi disegni di Fausto Villazzi.

In questa avventura con Massimiliano e Maurizio alla ricerca del centro di Scozia, troverete riflessioni e grandi sogni, perché sognare in grande non è peccato in quella terra. Un itinerario scozzese dove il tiro alla fune tra passato e presente è una costante, fino a uno struggente addio ai giorni e a qualche errore adolescenziale.

I due amici viaggiano alla ricerca di locations storiche e cinematografiche, accompagnati da qualche riferimento letterario. Si aggiungono i ricordi degli altri viaggi, incontri importanti, condivisioni inaspettate e molte buone birre.

Max e Mauri fermano il tempo nell’attimo stesso in cui, condonando ogni debito, le funi che li tenevano ancorati alla gioventù vengono in parte recise.

E da cacciatori di attimi, che ormai hanno ben saldi nell’anima, scoprono persone molto simili a loro e momenti da custodire. Una Scozia meravigliosa da portare ovunque ci si trovi.