Un corso per raggiungere i propri obiettivi

Un corso di formazione e di crescita personale che focalizza le persone sulla consapevolezza, la vision e la motivazione per realizzare i propri sogni, attraverso obiettivi chiari e precisi attraverso il metodo Essere Straordinari del coach Marco Becchi.

Una giornata intera in cui si impara a:

1) Come raggiungere il tuo obiettivo

2) Come essere consapevole di te stesso e del momento che stai vivendo

3) Come scegliere ciò che desideri veramente in ogni area della tua vita

4) Come affrontare con disciplina ogni ostacolo

5) Come costruire un piano strategico e passare immediatamente all'azione



