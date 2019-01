Un film per raccontare la fibrosi cistica e sconfiggerla

Lega italiana fibrosi cistica Emilia, in collaborazione con Aido, gruppo Comunale di Torrile, organizza una serata speciale, ad ingresso libero, venerdi, 8 febbraio, alle ore 20,30, presso la sala civica Peppino Impastato di piazza Sandro Pertini a San Polo di Torrile.



“ASPETTANDO LA CURA, LA VITA CON LA FIBROSI CISTICA”,il primo documentario italiano interamente dedicato alla fibrosi cistica, nato da un’idea di LIFC Emilia e firmato dal regista Stefano Vaja, fotografo e videomaker che si occupa di reportage sociale, teatro, etnografia, porta sul video le testimonianze di consapevolezza e coraggio dei pazienti affetti da fibrosi cistica.



La proiezione di venerdi sarà un’importante occasione per diffondere la conoscenza della malattia e implementare la sensibilizzazione sul tema della donazione di organi, oltre che testimoniare la vicinanza ai pazienti in attesa di trapianto.

Alla serata saranno presenti i rappresentanti dell’Associazione LIFC Emilia con alcuni tra i giovani protagonisti del documentario che porteranno anche in questa occasione la loro storia e testimonianza insieme ai rappresentanti di Aido Gruppo Comune di Torrile. Si parlerà della malattia e di come poter dare una speranza ai pazienti attraverso la scelta di donare organi e tessuti.

Quella che emerge dal film documentario è una storia corale di sofferenza e speranza, di dolore e ironia. Le testimonianze che i pazienti ci regalano sono un esempio di consapevolezza e coraggio, anche nell’attesa per un indispensabile trapianto. La riflessione riguarda questa malattia nello specifico, ma si allarga poi a considerazioni di carattere generale, sul senso da dare al tempo che ci è concesso vivere e su quanto sia importante la decisione di donare i propri organi e tessuti. Riflessioni che coinvolgono tutti.