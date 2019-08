un po di sport 2109

SORBOLO MEZZANI / CASALMAGGIORE DAL 23 al 25 AGOSTO



Nel nuovo comune di Sorbolo Mezzani il 23 agosto parte la quinta edizione di Un PO di Sport, promossa da Abili allo sport, in collaborazione con amministrazioni comunali, associazioni, enti e sponsor, la manifestazione itinerante coniuga attività sportive con appuntamenti gastronomici e culturali per scoprire gli ambienti della riviera del Po.



Un festival itinerante dedicato allo sport, al buon mangiare e al buon vivere inizia il suo viaggio lungo la Bassa parmense. Anche quest'anno, seguendo la manifestazione tappa per tappa, sarà possibile scoprire i territori riveraschi del Po e goderne anche le eccellenze gastronomiche e paesaggistiche.



Lo scopo alla base di Un PO di Sport è sottolineare l’importanza della collaborazione tra tutti i Comuni per valorizzare e promuovere il territorio delle rive del Po e tornare a viverlo come luogo di aggregazione aperto e accessibile veramente per tutti. Grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento a Riserva Mab UNESCO di PoGrande.

“I territori che abbiamo messo in rete hanno uno strumento di straordinario valore per migliorare il loro ambiente e renderlo attrattivo in forma collettiva a beneficio comune sia di chi abita questi luoghi suggestivi sia per i migliaia di turisti ed interessati” come dichiarato da Meuccio Berselli.



Venerdì 23 agosto, si inizia con la presentazione e premiazione delle società sportive del Comune di Sorbolo Mezzani. La serata prosegue con la cena sul porto e balera con l’orchestra F.lli Scarabelli.

Sabato 24 inaugurazione ufficiale con apericiccioli, concerto della Mezzabanda e poi cena con la nuova formula di River food delle rezdore, specialità culinarie fatte con amore e passione. A seguire il concerto della Sugar Time Band, tributo soul blues al grande Zucchero.

Domenica 25 il Porto fluviale si trasfomerà in grande arena sportiva, partendo già alla mattina presto con la 5° Un Po di Running, l’appuntamento FIDAL agonistico e non, organizzato dai marciatori Parmensi, giunto alla 5° edizione, una gara tra il verde e l’azzurro del fiume.

Seguiranno dimostrazioni e prove di sitting volley, karate, baseball, gare di canottaggio, e giochi per bambini. Le specialità gastronomiche saranno proposte dalle associazioni del territorio con il “River food delle rezdore” pranzo e cena, alla sera si ballerà con il Jumbo Story e si potranno ammirare gli spettacolari fuochi d’artificio sul fiume!



Un Po di Sport proseguirà a settembre con la suggestiva ed emozionante Discesa del Po (8 settembre). Proseguirà con la tappa di Torrile (28/29 settembre), con gara di pesca, gara di bocce, la “Corri a Torrile” e un interessantissimo convegno dedicato quest’anno al Parma Calcio.

4° tappa di Sorbolo Mezzani, con la bellissima fiera (di Sorbolo), che da anni convoglia migliaia di persone nella cittadina della Bassa e che anche per questa edizione offrirà molte occasioni di incontri culturali, mercati ed esibizioni sportive e divertimento.

Conclusione a Parma il 12 ottobre con la giornata nazionale USACLI “Lo Sport che vogliamo”, con convegno e dimostrazione degli sport delle società affiliate all’ente (baseball, danza, sitting volley, karate).



Vi aspettiamo in Riviera!





Per maggiori informazioni: www.unpodisport.it - Facebook