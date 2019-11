un pomeriggio con lei

Nell'ambito del Bando "Donne tutto l'anno" e con il contributo dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma, con il patrocinio del Comitato Imprenditoria Femminile Parma, Camera di Commercio di Parma, CNA Parma e Rete al Femminile - Parma e in collaborazione con Gruppo Scuola, Seidame tagesmutter coop. soc. onlus ed ESTER - Essere STorie E Relazioni, l'Associazione On/Off organizza l'evento "Un pomeriggio con L.E.I. Leadership Empowerment e Imprenditoria al Femminile".



Uno spazio e un momento di contaminazione, scambio e confronto aperto a tutti sull’imprenditoria femminile in tutte le sue sfaccettature, dalla leadership generativa all’avvicinamento alle nuove tecnologie.



DESCRIZIONE

Il pomeriggio si apre con una serie di “sportelli” di prima consulenza gratuita e individuale, rivolti alle donne di tutte le età, su una serie di tematiche importanti e attuali connesse alla gestione e alla conciliazione del tempo, del lavoro e dell’approccio imprenditoriale. Gli sportelli saranno attivati su prenotazione tramite form online e prevedono dai 20 ai 30 minuti di consulenza per persona, guidata da consulenti, professionisti ed esperti nelle seguenti aree di intervento:



× Flessibilità e conciliazione vita-lavoro

× Time design

× Agevolazioni e finanziamenti per avviare un’impresa al femminile

× Maloccupazione e orientamento al lavoro



Seguirà "Essere imprenditrici e non saperlo", intervento di introduzione agli aspetti - impliciti ed espliciti - legati alla figura imprenditoriale della donna, a cura di Silvia Terenziani, Psicologa del Lavoro e Business Coach Certificata EMCC a livello Europeo. Gli argomenti trattati saranno:



× L’imprenditrice tra generatività e creatività

× Sostenibilità: crescere non è progredire

× Positive Spillover: risorse e ruoli della vita

× La leadership generativa per il progresso: caratteristiche e stereotipi

× Le prigioni dei maschi: liberiamoli!



Successivamente, si darà spazio a due testimonianze ed esperienze di imprenditoria femminile che convoglieranno in un dibattito/tavola rotonda con Q&A finale e interazione con il pubblico presente.



1. Giornate dell'Imprenditoria Femminile in Montagna Preview

APS Superfamiglia, associazione da anni impegnata nell’organizzazione di iniziative culturali per la promozione del “fare” cultura in montagna e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico del nostro Appennino (Squinterno Festival, Piccolo Festival dell’Antropologia di Montagna) presenterà in anteprima la due giorni "GIF - Giornate dell'Imprenditoria Femminile in Montagna" in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre a Berceto.



2. Donne e tecnologia: l’esperienza SheTech

SheTech (Milano) è un’organizzazione che, fungendo da change agent attivo nel panorama tecnologico, offre un ambiente collaborativo che rende le donne sempre più consapevoli e in grado di affermarsi personalmente e professionalmente. Attraverso il coinvolgimento di advisor e partner di riferimento negli ambiti innovazione e digitale, SheTech avvicina il mondo tech a quello femminile organizzando eventi, workshop e momenti di incontro per tutte le donne, indipendentemente dal ruolo che ricoprono come imprenditrici, libere professioniste, ingegneri o qualsiasi sia il loro percorso professionale.



A chiusura, sarà offerto un piccolo aperitivo di networking, in modo da facilitare contatti, connessioni e feedback in maniera diretta e informale tra tutti i partecipanti.



PROGRAMMA

Martedì 10 dicembre 2019

c/o Spazio P. di Officine On/Off (Strada Naviglio Alto 4/1 Parma)



Dalle 15.00 alle 17.00 | A tu per tu con l’esperto, consulenze individuali su prenotazione

Ore 17.00 | Essere imprenditrici e non saperlo, a cura di Silvia Terenziani

Ore 17.45 | Imprenditoria femminile: spazio alle best practice

Ore 18.45 | Tavola rotonda con gli ospiti e Q&A

Dalle 19.00 | Aperitivo di networking



COME PARTECIPARE

La partecipazione all'evento e la prenotazione delle consulenze one-to-one è gratuita fino a esaurimento posti e previa registrazione su Eventbrite a questo link: http://bit.ly/2O7uKPV



GLI ORGANIZZATORI

Un pomeriggio con L.E.I. è organizzato dall’A.P.S. On/Off, associazione che dal 2013 si occupa di attivazione e gestione di spazi di lavoro collaborativi (Officine On/Off, FabLab Parma, Officina Arti Audiovisive) e servizi di orientamento e formazione mirati al sostegno dell’autoimprenditorialità soprattutto giovanile e dell’innovazione sociale e tecnologica del territorio. Favorendo la contaminazione e lo scambio di competenze, esperienze e know-how tra freelance, associazioni, gruppi informali, aziende, istituzioni e startup, On/Off ha supportato la nascita e lo sviluppo di progetti e idee di impresa nei settori digital, didattica innovativa, progettazione europea, arti audiovisive, inclusione sociale e artigianato digitale (Hackability@Parma, Officina Arti Audiovisive, La Rezdòra, Parmamorethanfood, CoopUp Parma, San Leonardo Gioca!, On/Off Punto Europa, etc.).

Nello specifico, le referenti organizzative di questo progetto per l’APS On/Off sono:

Rossella Lombardozzi. Dopo diverse esperienze nella catalogazione del patrimonio e nell’organizzazione culturale in Italia e in Spagna, nel 2013 fonda l’A.P.S. On/Off, ente co-gestore di Officine On/Off, di cui è attualmente coordinatore di equipe e responsabile di progetto. E’ fondatrice e administration manager di BeCrowdy, piattaforma di crowdfunding per progetti artistico-culturali attiva a livello italiano (www.becrowdy.com).

Eleonora Conti. Nel 2012 co-fonda e organizza ‘LiqART’, manifestazione artistica patrocinata dal Comune di Fornovo di Taro (PR) che ha coinvolto artisti nazionali, scuole ed esercenti locali, generando progetti di riqualificazione urbana, coesione e scambio sociale, creatività individuale. Dal 2015 al 2018 lavora in Irlanda e in Francia nel mondo del reclutamento internazionale, maturando così una forte sensibilità verso i temi dell’occupabilità giovanile, del personal branding e del career coaching. Dal 2018 è Sales Agent di Officine On/Off, per cui offre servizi e consulenza alle vendite e gestisce il portafoglio clienti.

Per l’occasione, l’APS On/Off si è avvalsa inoltre della preziosa collaborazione di Silvia Terenziani. Psicologa del lavoro e business coach Certificata EMCC a livello Europeo, Silvia lavora da molti anni nei dipartimenti HR di grandi aziende italiane del settore moda e finanza. Si è specializzata nello sviluppo del potenziale e delle prestazioni professionali e personali, portando un taglio moderno ed attuale per valorizzare le attitudini delle donne nel mondo del lavoro, con particolare e riferimento alla valorizzazione delle competenze trasversali di vita extra professionale come fonte di potenzialità e realizzazione personale. E’ relatrice sui temi della leadership generativa, delle competenze imprenditoriali e passaggi generazionali.



INFO E CONTATTI

info@officineonoff.com

0521270841



Si ringrazia Isabella Bersellini per l'illustrazione e la grafica.

