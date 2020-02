un posto a teatro per sostenere la lega italiana fibrosi cistica emilia

sabato 15 febbraio 2020, Un posto a teatro, per sostenere e contribuire al lavoro della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia



La compagnia teatrale Il Mosaico porta in scena la commedia “Donne d’acciaio” di E. Zenato, in collaborazione con l’Associazione Lega italiana fibrosi cistica Emilia. Lo spettacolo si terrà a Collecchio, sabato 15 febbraio presso il Teatro Crystal, via Galaverna, 26. Parte del ricavato sarà devoluto in favore dei malati di Fibrosi Cistica.



Una commedia brillante e divertente, dove le protagoniste sono tre donne italiane che amano la vita salottiera di alta società. La commedia è ambientata in veneto negli ani ’50. Filippo trasferitosi per lavoro dalla campagna alla città, accetta per quieto vivere le frivolezze della moglie Regina, della suocera Bice e della stravagante cameriera Menega. La famiglia è in grande agitazione per l’imminente visita del ricco Commendatore, con grandi novità per le donne di casa. Parole, pettegolezzi, gelosie, tradimenti, gioie per un caleidoscopio di voglia di ridere per un finale tutto da scoprire al femminile.



Il regista conduce questa avventura al femminile con mano leggera, che è lieve e allegra e anche nei momenti bui evidenzia senso di fiducia, di coraggio e di entusiasmo, indicando allo spettatore come ogni donna possa con tenacia, amore e fede manifesta le proprie fragilità di donne sì, ma d’acciaio.



Sono previsti due spettacoli uno pomeridiano e uno serale. I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso Media Ticket Srl.



Per info e prenotazioni rivolgersi a Donatella: chiamando al 0521-271087