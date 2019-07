un sabato all’insegna dello sport con l’associazione vicofertile 1954. una giornata per promuovere il gioco e il divertimento.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Centro Eurosia ha da sempre un buon rapporto con il mondo dello sport parmense, è una scelta fatta fin dall’inizio della sua attività e nasce dalla volontà di essere soggetto attivo, di affiancare alla sua proposta commerciale un impegno concreto a favore della comunità. Da qui la collaborazione con le più importanti realtà sportive, con l’obiettivo di valorizzare il loro lavoro e il loro ruolo sociale ed educativo, ma anche di avvicinare lo sport soprattutto ai più giovani, come strumento per crescere, per imparare a confrontarsi con gli altri e con i propri limiti, come guida al rispetto delle regole, al rispetto degli altri, ma anche di se stessi. L’Associazione Vicofertile, ha un passato glorioso che parte ben 50 anni fa con la squadra di calcio, da prima nei campionati C.S.I. fino ad arrivare alla Terza Categoria. I bianco rossi da sempre caratterizzati da un forte coesione e da una grande amicizia tra i componenti hanno saputo far fronte alle sfide sportive del tempo arrivando oggi a disputare i campionati di Seconda Categoria. Oggi l’Associazione conta su numerosi gruppi del settore giovanile, fiore all’occhiello della società. Sabato 20 luglio, dalle ore 17:00, l’Associazione Vicofertile 1954 sarà presente presso l’area esterna del Centro con i suoi Coach per coinvolgere i più piccoli (annate dal 2012 al 2005) in: Giochi individuali, Calcio Basket, Percorsi vari di mobilità, palla bersaglio e piccoli tornei. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i Coach Michele Ghillini (cell.347 3203279) o Giuseppe Casisa (cell. 320 4482187)