Sabato 23 giugno si svolgerà Un sabato in montagna "aspettando San Giovanni", un evento organizzato da dall'Azienda Stuard in collaborazione con la Fondazione Borri dedicato alla presentazione delle realtà più significative della nostra montagna e comprenderà prodzuione della Val Taro, Val Ceno, Val Parma e Val Baganza.





La manifestazione prevedrà, dal mattino, il mercato dei produttori organizzato all'interno degli spazi dell'Azienda Agraria Sperimentale Stuard di Parma arricchito con momenti di divulgazione dedicati al progetto "Parma: una montagna di qualità" per la commercializzazione dei prodotti di montagna in pianura.





L'evento avrà una durata di un giorno intero, dalla mattina alle 9:00 al pomeriggio alle 18:00.



Il pranzo in azienda sarà organizzato dagli stessi produttori partecipanti alla manifestazione in collaborazione con l'Azienda Stuard che realizzeranno un pic nic a cestino in campagna.



Nel pomeriggio, sarà possibile partecipare a degustazioni guidate dagli stessi produttori!



L'evento è libero e non necessita di prenotazione per la partecipazione.



Nel corso della giornata saranno previste visite guidate all'azienda.