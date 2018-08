un ventaglio di personaggi fuori dal mondo eppure umanissimi per il macbeth di fabrizio croci

Le ambizioni umane sono tutte legittime tranne quelle per le quali si devono calpestare altre vite umane.

J. Conrad



Il 28 ottobre alle 21, presso il Sala Peppino Impastato di San Polo di Torrile (piazza Sandro Pertini 4-Torrile), STAYonSTAGE, il progetto di formazione, guidato da Fabrizio Croci, ripropone, con il patrocinio del Comune di Torrile, lo spettacolo che in forma di esito ha riscosso un bel successo.

In questo Macbeth, con la regia dell’attore parmigiano, si incontreranno personaggi pervasi da ambizioni ed allucinazioni, colpiti da sortilegi e follia, fuori dal mondo eppure umanissimi.

STAYonSTAGE riprende il testo più breve ma ricco di elementi simbolici e metaforici del Bardo e lo propone con un gioco di relazioni sceniche tra attore, personaggio e pubblico. Gli allievi-attori, infatti, vestiranno i panni degli immortali Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Duncan e delle Streghe, ma li s-vestiranno momentaneamente per ritornare se stessi abbattendo costantemente la quarta parete.

Un Macbeth in versione ridotta, non classico, a momenti divertente, in altri sorprendente, in altri ancora intenso.



Info ✆ 329.1382191 - 339.2137982 - www.stayonstage.wordpress.com - stayonstage.info@gmail.com

Gallery