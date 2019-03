una domenica da ricordare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Centro Eurosia compie 8 anni e offre una bella occasione di intrattenimento e socialità a visitatori e clienti che vorranno festeggiare insieme questo appuntamento. Ma arriveranno anche ben due ospiti speciali, due volti televisivi conosciutissimi soprattutto dai più giovani per la loro presenza costante orami da 3 anni sui canali di Rai Gulp: Maggie & Bianca, le sorelle/ amiche famose per la loro passione per la musica e per la moda seguita da migliaia di fans in tutta Italia. Una storia importante quella del Centro Eurosia, che parte dal 2011, da allora sono tantissime le iniziative di carattere culturale e sociale che ha promosso e sostenuto in questi anni di attività, in collaborazione con le amministrazioni e le associazioni cittadine. Un Centro Commerciale di nuova generazione pensato per creare spazi vivibili, per offrire alle famiglie, ai bambini, agli anziani un luogo piacevole, moderno, sicuro, in cui fare acquisti, ma anche trascorrere del tempo libero. Quando abbiamo aperto – dice con soddisfazione il Direttore Fabrizio Pacini – avevamo già ben chiaro l’obiettivo di diventare parte integrante della città, contribuendo al suo sviluppo e lavorando al fianco dei cittadini e delle istituzioni per migliorare la qualità della vita. In questi anni abbiamo realizzato l’obiettivo e continuiamo con impegno a lavorare per offrire alla comunità occasioni di condivisione e crescita. Domenica 31 marzo si festeggia quindi il compleanno con una giornata speciale, all’insegna dell’allegria, dell’amicizia e dello stare insieme. Dalle 15.00 esibizioni di danza con la straordinaria partecipazione dell’Associazione Sportiva The Flow School che con i suoi ragazzi si esibirà con pezzi di Hip-Hop, danza moderna, street dance e molto altro in attesa dell’arrivo di Maggie & Bianca le fashion friends più amate dal pubblico che si esibiranno in un mini live e poi saranno disponibili per selfie, autografie e foto con i fan! Immancabile ovviamente la mega torta alle ore 17:30!