una festa a caso: sabato a parma arriva random party

Praticamente un'ode al caso, nelle sue infinite declinazioni. Caso è casualità dell'incontro d'amore, è casual quando è un vestito messo senza pensarci troppo, è energia ed evoluzione! La più imprevedibile delle feste, il Random Party, un marchio registrato che sta riscuotendo grande successo nei club di tutta Italia, arriva a Parma questo sabato 15 febbraio. Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni, apertura porte alle ore 23:00, navette gratuite in partenza da Piazza Ghiaia, su prenotazione telefonando al 3331514374.

All'insegna del puro caso il tema della serata, durante la quale verranno premiati anche il vestito più "a caso" maschile, femminile e di gruppo, con relativi premi, tra cui la t-shirt ufficiale della festa e gadget vari, oltre alla gloria immortale. Anche la musica sarà rigorosamente casuale, selezionando brani all'interno di una playlist sterminata di hit di tutti i tempi, pescando tra generi e ritmi diversi. Ingresso in prevendita sul circuito Ciao Tickets 11 euro comprensivo di diritti, 12 euro in cassa il giorno dell’evento.

Il Random Party - Una Festa a Caso sta facendo molto parlare di sé, con decine di spettacoli negli migliori club del Paese che vanno puntualmente in tutto esaurito. È irresistibile la tentazione di non sapere esattamente a cosa si va incontro, con la certezza di essere dentro il fenomeno del momento. Caso è anche opportunità: di divertirsi e magari di fare un incontro speciale. Data l'alta affluenza, gli organizzatori consigliano di non andare a caso soltanto in un dettaglio: la prevendita, fortemente consigliata.