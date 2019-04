una pasqua a sorpresa!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

In occasione della Pasqua il centro commerciale Eurosia di Parma propone tante animazioni e un laboratorio speciale dedicato ai più piccoli, che potranno decorare, personalizzare e poi portare casa un biglietto d’auguri pasquale. Domenica 14 aprile dalle 16:00 si svolgerà infatti la Caccia al tesoro delle uova, grandi e piccoli verranno convolti in un’animazione itinerante alla ricerca delle dolci prelibatezze pasquali e non solo perché sono previsti laboratori artistici e creativi di decorazioni biglietti d’auguri. La tradizione pasquale si coniuga quindi con la fantasia e il piacere di realizzare qualcosa di personale e unico da portare a casa e magari utilizzare come originalissimo dono per i nonni, i genitori o gli amici. E le occasioni per gustare il prodotto tradizionale della Pasqua non finiscono qui: Sabato 20 aprile dalle 10.30 simpatici coniglietti regaleranno tante uova di fine cioccolato.