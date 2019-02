uscita ep incoronato elettrico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Gentile Parma Today, vorrei informarvi dell'uscita dell'ep che anticiperà l'album del mio progetto musicale "Incoronato Elettrico". Si tratta di tre singoli gia pubblicati su tutte le piattaforme di streaming, Youtube compreso, dove troverete i video a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=xNGvT37z9oE&list=PLQr2KMyVPgG-eiF0peNONt1CpIE6GHN7r Breve bio: Lo pseudonimo Incoronato Elettrico deriva dal mio nome Stefano. Il nome ha origine greca, da Stephanos, poi latinizzato in Stephanus e significa "corona" e pertanto per associazione "incoronato". Elettrico sta ad indicare il genere che faccio, un pop downtempo, ambient con sonorità sognanti di synth '70 '80. Nel 2013 ho pubblicato un Ep di 5 brani dal nome Dormiveglia. Nel gennaio del 2019 pubblico una trilogia di singoli che anticiperanno l'album dal nome "Incoronato Ellettrico" che sarà pronto per la primavera inoltrata. Produco tutto io, dai testi alla musica, arrangiamento e produzione. Il mio nome intero e Stefano Grilli, sono di Parma e sono nato nel 1983. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/IncoronatoElettrico Ascolta su Spotify: https://open.spotify.com/artist/2YHjjkgkMvADb6ah412yve?si=YkGngPAMQ_uFY6VvRkqfeg Grazie