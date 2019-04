valerio varesi presenta il suo "la paura nell'anima" in corte agresti, a traversetolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nuovo, appassionante appuntamento per la rassegna letteraria “Autori a Corte”, sei incontri con gli autori, a ingresso libero, organizzati dal Centro culturale di Traversetolo con il patrocinio del Comune. Giovedì 11 aprile alle ore 21 Valerio Varesi, uno fra i più amati scrittori italiani, presenterà il suo libro “La paura nell’anima”. Il commissario Soneri fugge dall’afa di Parma e si rifugia con Angela a Montepiano. Ma non può stare in pace: l’urlo notturno di un uomo ferito da un colpo di pistola a una gamba, e che non ricorda nulla, prelude a una serie di eventi che gettano nel terrore il paese. Il bosco è proprio quello in cui si pensa sia nascosto il criminale più ricercato d’Italia. E l’enorme spiegamento di forze di carabinieri e polizia che invade il territorio riesce soltanto a ottenere paura, e stravolgimento di abitudini di vita e di rapporti umani. Soneri incomincia a pensare a modo suo. L’autore. I romanzi polizieschi di Valerio Varesi, scrittore, giornalista di Repubblica, appassionato e competente studioso di storia, vincitore di premi, hanno ispirato la serie televisiva “Nebbie e delitti” e sono tradotti in molte lingue. Il commissario Soneri è l’antesignano del moderno investigatore letterario: come l’autore, scava acutamente nelle contraddizioni della nostra epoca, nella nostra mutevole psicologia sociale. Troppo lungo l’elenco delle opere. Eccone alcune: Ultime notizie da una fuga; Bersaglio l’oblio; Il cineclub del mistero; Il fiume delle nebbie; L’affittacamere; Le ombre di Montelupo; Oro, incenso e polvere; Il commissario Soneri e la mano di Dio; Il commissario Soneri e la strategia della lucertola; Il commissario Soneri e la legge del Corano. Inoltre: Il labirinto di ghiaccio; Le imperfezioni; La casa del comandante; La sentenza; Il ri-voluzionario; Il paese di Saimir; Lo stato di ebbrezza. Varesi è stato più volte ospite, dal 1998, del Centro culturale.