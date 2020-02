La Capitale della Cultura apre le porte di “Van Gogh Multimedia & Friends”

Venerdì 31 gennaio 2020, Palazzo Dalla Rosa Prati ha idealmente scostato il velo da “Vincent Van Gogh Multimedia & Friends”, mostra prodotta da Navigare s.r.l. che fino al 26 aprile darà a Parma Capitale della Cultura 2020 la possibilità inedita di penetrare nell’universo creativo del genio olandese e della sua cerchia, grazie a riproduzioni multimediali dei dipinti del protagonista che sfruttano i vantaggi e mezzi offerti dalle nuove tecnologie per favorire una visita avvolgente e fornire dettagli non esattamente immediati sui quadri.

«Tante energie della città per continuare a produrre eventi importanti in questo 2020», ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Parma, Michele Guerra, commentando l’esposizione, dopo il benvenuto della Marchesa Zaira Dalla Rosa Prati Grossi, padrona di casa e proprietaria dei due lavori di Émile Bernard che inaugurano l’allestimento mutevole della stanza segreta dedicata ai dipinti degli illustri amici – da Monet a Renoir - dei quali Van Gogh si circondò durante la propria permanenza a Parigi. «Un grande nome internazionale, attraverso una mostra immersiva. Da quando la tecnologia ci permette di riprodurre l’arte, riusciamo a vedere cose che, anche di fronte all’opera, non riusciremmo a cogliere con tanta facilità. C’è un grande dibattito sull’opportunità di mostrare capolavori in forma digitale o ingrandita: personalmente, penso che tutto ciò che aiuta a diffondere la cultura sia un bene».

Accompagnati dal suono dell’arpa di Rosellina Guzzo, i primi visitatori hanno salito la scalinata e si sono lasciati conquistare dalla vita, dalla psicologia e dalla poetica di Vincent, in una visita eccezionale guidata da Giovanna Strano, curatrice della mostra, che ha colto l’occasione per presentare il proprio libro “Vincent in Love - il lavoro dell’anima”, spunto per l’allestimento e analisi profonda e meticolosa della personalità del pittore.

Alla galleria di immagini, suoni e parole che ripercorrono il cammino artistico del protagonista di una svolta decisiva verso la rilevanza del colore, l’estrapolazione della natura insita nella realtà e l’importanza della materialità della pennellata nell’insieme dell’opera, si è aggiunta la presentazione degli abiti esclusivi dalla collezione Art Couture che la stilista Gisella Scibona ha prodotto sui temi dello stesso Van Gogh.

Il buffet offerto da Virone Azienda Agricola ha concluso una giornata di festa per l’arte e per Parma, che ha visto tra i propri ospiti anche il prefetto Giuseppe Forlani, l’assessore al Turismo Cristiano Casa e quello all’educazione e all'innovazione tecnologica Ines Seletti.

Vincent Van Gogh Multimedia & Friends

Parma, Palazzo Dalla Rosa Prati (Str. Duomo, 7)

31 gennaio – 26 aprile 2020

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 - 20,00

sabato e domenica dalle ore 09,30 - 21,00

ultimo ingresso trenta minuti prima dell’orario di chiusura - Aperta tutti i giorni.

Aperture straordinarie:

Per il solo giorno dell’inaugurazione del 31 gennaio 2020 apertura al pubblico dalle ore 17,30 alle ore 21,30.

Biglietti:

€12,00 Intero

€10,00 Ridotto (Personale docente – over 65)

€8,00 (Convenzioni - universitari - disabili ed accompagnatori ragazzi fino a 14 anni - gruppi oltre 15 persone)

€15,00 Biglietto Open

€5,00 Scuole

Gratuito (Bambini fino a 6 anni)

Biglietteria Mostra Palazzo Dalla Rosa Prati

Biglietteria: info + (39) 371 -1704794 info@navigaresrl.com

Scuole e Gruppi: info + (39) 333 - 6095192 mail: prenotazioni@navigaresrl.com