Varano Halloween Night 2018 - delitto al castello: sherlock holmes & l'artiglio del diavolo

SHERLOCK HOLMES & L'ARTIGLIO DEL DIAVOLO



Halloween Night 2018 al Castello di Varano

31 Ottobre 1889



Il Castello di Varano, rischiarato dai pallidi raggi lunari, si erge imponente e minaccioso come un immobile gigante di pietra, pronto ad aprire i suoi cancelli agli invitati dell'esclusiva serata in maschera, organizzata per festeggiare la notte di Halloween. Ad un tratto però, un urlo agghiacciante rieccheggia fra le antiche sale della fortezza. Qualcuno - o qualcosa - ha brutalmente ucciso Lord Blackstone, il proprietario del maniero, ma quando la polizia di Scotland Yard giunge sulla scena del crimine, una serie di inquietanti particolari inizia man mano ad emergere... Quale collegamento c'è fra la sventurata vittima ed i rituali occulti che venivano celebrati nei sotterranei del castello? A chi, o a cosa, si riferisce il nome “Baal”? Che relazione legava Lord Blackstone ai quattro misteriosi ospiti che erano presenti nel castello al momento della sua morte?



Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine. Accompagnati da Sherlock Holmes, avrete occasione di esplorare il castello, raccogliere indizi cruciali, incontrare i sospettati ed esaminare la scena del crimine, per svelare la scottante verità che si cela dietro ad un efferato e misterioso omicidio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende Mercoledì 31 Ottobre al Castello di Varano!



Prenotazione Obbligatoria

turni ore:



19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00



L'EVENTO DURA UN'ORA E MEZZA

Costo della manifestazione a persona:



Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 25 Ottobre):

- adulti, 18 euro

- ragazzi fino ai 16 anni, 15 euro



Senza prevendita:

- adulti, 25 euro

- ragazzi fino ai 16 anni, 20 euro



Per chi volesse cenare prima o dopo l'evento è possibile prenotare presso il Ristorante Giorgione's con il seguente menù:

LASAGNETTE

SPEZZATINO CON VERDURE

PARMIGIANO REGGIANO E FORMAGGI MISTI

SALUMI MISTI (PROSCIUTTO CRUDO, SALAME, COPPA)

TORTA FRITTA A BOCCONCINI

TORTINI DI VERDURE

PIZZETTE E FOCACCINE FARCITE

TORTE SECCHE

ACQUA MINERALE NATURA E FRIZZANTE

BIBITE



Tutto servito a buffet

Posti a sedere per tutti



Adulti euro 17

Bambini sotto i 10 anni euro 15

Non sono inclusi nel prezzo: vino, alcolici, caffè, amari e superalcolici



E' possibile prenotare tutto il pacchetto tramite noi inviandoci una mail o contattandoci telefonicamente. Il pagamento sarà poi separato.



L'evento si svolgerà al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo



Per informazioni e prenotazioni

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com

