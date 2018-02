vasco rossi night con i tracks e single party - alcatraz on tour nel weekend del campus industry

Dopo il concerto di Popa Chubby infrasettimanale di giovedì, ancora due appuntamenti al Campus Industry, con il rock del venerdì e la serata club di sabato. Il 16 febbraio ci sarà la Vasco Rossi Night con i Tracks, sabato 17 serata del ciclo di eventi itinerante dell'Alcatraz di Milano con il Single Party.



La musica del rocker di Zocca, cui il Campus Industry dedica periodicamente un tributo, sarà la protagonista del venerdì della settimana con l'esecuzione dei Tracks. Il nome della band è preso in prestito dall'album "Tracks" del 2002 del Blasco, e così come l'album è una raccolta di successi del musicista, la band ripropone i maggiori successi e le canzoni che hanno fatto la storia del rock italiano. Musicisti esperti, i Tracks - Antonio Paoli (voce), Andrea Fornaciari (Basso), Matteo Fagnani (Tastiere), Helder Stefanini (Batteria) e Marcello Vegezzi (Chitarre) - danno vita a uno spettacolo incalzante e di grande impatto. Apertura ore 22:00, inizio spettacolo alle 23:00, a seguire dj set rock. Ingresso 10 euro, consumazione inclusa.



Sabato arriva a Parma l'Alcatraz on Tour, in collaborazione con Via Audio: l'evento dedicato a tutti i single, perfetto per chi è solo o chi è in una relazione complicata, per chi vuole dimenticare il male d'amore, per cacciare un limone, per sedurre o andare a caccia di cuori, per chi vuole fare nuove amicizie, per chi ha un partner che ha sempre mal di testa. Le regole del gioco sono semplicissime: all'ingresso verrà assegnato un cartellino numerato, rosa o azzurro, si scende in pista, per divertirsi senza freni e cerca la propria metà, ovvero il ragazzo o la ragazza con il cartellino dell'altro colore ma con lo stesso numero. Se scatta l'amore, con un bacio in consolle, il locale offre da bere! Apertura alle 23:00, ingresso 8 euro.