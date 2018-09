L'azienda agricola La Madonnina organizza la vendemmia per i bambini dai 3 ai 10 anni. Un’esperienza unica tra i vigneti per vendemmiare insieme, conoscere le tipologie di uva e stare in mezzo alla natura! I bambini dovranno portare le proprie forbici. L'orario di ritrovo è fissato per le 16:45, la vendemmia inizierà alle ore 17:00. Costo 10 € a bambino. Costo 2 fratelli/sorelle: 15 € E per i genitori in occasione del Festival del Prosciutto vi saranno DEGUSTAZIONI CON VISITA IN CANTINA E AL VIGNETO al prezzo speciale di 15 € con menù: Prosciutto di Parma 36 mesi servito con pane della casa, calice di vino, grappolo d’uva e coppetta di gelato della gelateria Ciacco. Prenotazioni su Facebook o al 339.7785800