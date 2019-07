verso la panoramica cima del monte brusà

Bellissima escursione alla cima del Monte Brusà, verde cupola di confine tra Emilia e Toscana, tra i comuni di Corniglio (Parma) e Bagnone (Massa Carrara). Partendo dal Rifugio Lagoni, saliremo lungo la valle di Badignana fino alla Fontana del vescovo ed al Passo di Badignana, dove il panorama si apre sul mare e sul golfo di La Spezia e, seguendo il sentiero di crinale fino alla cima del Brusà, si amplierà mostrando la Corsica, il golfo di Genova, l'Elba, Capraia, Pianosa, le Alpi Apuane, la pianura padana e l'arco alpino. Per la via del ritorno lascieremo la via dell'andata proseguendo sul crinale fino al Passo Guadine-Pradaccio; dove proseguiremo a mezza costa lungo un sentiero panoramico, che offrirà bellissime vedute del Lago Pradaccio e del Monte Roccabisasca, fino alla Sella del Brusà, da dove si ammira da vicino, in tutta la sua magnificenza, il monte Roccabiasca con il Lago Pradaccio alla base delle sue vertiginose pendici, all'interno della Riserva Naturale Guadine-Pradaccio. Il nostra discesa, continuerà all'interno di

una suggestiva faggeta fino alle Capanne di Badignana, per una breve sosta ristoratrice e per ammirare la bellissima valle, prima di tornare al Rifugio.



Distanza: 10 km circa

Dislivello Totale: 800 m circa

Durata 8h circa, soste comprese

Difficoltà: Media (E)



Prenotazione obbligatoria entro le ore 20:00 di venerdì 26/07/2019

3290047306, alessandro.bazzini@gmail.com