Verso traiettorie: concerto dell'Ensemble Prometeo

Mercoledì 12 giugno 2019

Sala Gavazzeni – Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”, ore 20:30



Ensemble Prometeo



Giulio Francesconi, flauto

Roberta Gottardi, clarinetto

Grazia Raimondi, violino

Claude Hauri, violoncello

Ciro Longobardi, pianoforte



Marco Angius, direttore





Programma della serata:



Fausto Romitelli (1963-2004)

"Seconda domenica: Omaggio a Gérard Grisey"

per flauto, clarinetto, violino e violoncello

da "Domeniche alla periferia dell’impero" (1996-2000)



Lorenc Xhuvani (1979)

"… Spinnennetzfaden" (2018)

per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

**Prima esecuzione assoluta



Franco Donatoni (1927-2000)

"Etwas ruhiger im Ausdruck" (1967)

per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte



Claude Debussy (1862-1918)

"Première Rhapsodie", L124 (1909-1910)

per clarinetto e pianoforte



Gérard Grisey (1946-1998)

"Talea" (1985-1986)

per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte





Ultimo appuntamento con la Rassegna Internazionale di Musica Classica, Moderna e Contemporanea «Verso Traiettorie», organizzata da Fondazione Prometeo e giunta alla sua nona edizione. Mercoledì 12 giugno, presso la Sala Gavazzeni del Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” alle ore 20.30, l’Ensemble Prometeo si presenterà in formazione di quintetto, diretto dal maestro Marco Angius.

Pur sfoggiando un pezzo di Claude Debussy, la prima «Rhapsodie» per clarinetto e pianoforte – lavoro accademico che pur se scritto su commissione non manca del tocco inconfondibile del suo autore –, il programma è tutto incentrato su musica dell’ultimo mezzo secolo. Si passa da una pietra miliare della musica del secondo Novecento, il quintetto «Talea» di Gérard Grisey, che segna il suo ingresso nel mondo musicale complesso e lacerante dello spettralismo, alla seconda delle polistilistiche e ossessive «Domeniche alla periferia dell’impero» per flauto, clarinetto, violino e violoncello («Omaggio a Gérard Grisey») di Fausto Romitelli, un nome che sta acquistando un posto sempre più saldo nel panorama musicale degli ultimi anni.

Completano il programma «Etwas ruhiger im Ausdruck», brano del 1967 di Franco Donatoni che gioca sulla moltiplicazione, la frammentazione e la ricostruzione del suono e la prima esecuzione assoluta di «…Spinnennetzfaden» di Lorenc Xhuvani, una lavoro sull’identità dei particolari e sull’evoluzione della memoria percettiva.

Costituito nel 2009 in seno alla Fondazione Prometeo, l’Ensemble Prometeo raccoglie intorno a sé alcuni tra i musicisti più rappresentativi di un genere che trae le proprie radici nell’avanguardia storica: l’ensemble incarna infatti un tentativo di lettura degli orientamenti musicali presenti e del recente passato nell’ambito della musica contemporanea di ricerca. Marco Angius dirige rinomati ensemble e orchestre, partecipando alle stagioni dei più importanti teatri italiani. Ampia è la sua discografia, che, tra gli altri, comprende «Risonanze erranti» di Luigi Nono, in cui il Maestro ha diretto l’Ensemble Prometeo.



Il concerto è realizzato con il sostegno di SIAE – CLASSICI DI OGGI 2018-19.



Il concerto sarà preceduto da un incontro di presentazione gratuito, a cura di Marco Angius, che si terrà martedì 11 giugno (il giorno precedente l’evento) alle ore 18.30 presso la Sala Paër del Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” (Via Toscana 5/a, 43121 Parma).



I biglietti saranno disponibili il giorno del concerto presso il Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” (Via Toscana 5/a, 43121 Parma) a partire dalle ore 19:30 e in prevendita su Vivaticket.



Costi dei biglietti

Intero: € 10

Ridotto studenti: € 5

Omaggio: under 18



Per informazioni

Fondazione Prometeo

tel. 0521 708899 - cell. 348 1410292

www.fondazioneprometeo.org - info@fondazioneprometeo.org



Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”

Via Toscana 5/a, 43121 Parma

tel. 0521 391339 - www.fondazionetoscanini.it



