viaggio nel gusto. alla scoperta delle eccellenze alimentari italiane con forza civica

Sabato 16 febbraio dalle ore 17.30 presso Azienda Vinicola Mattarelli (Via Rondona, 23/B, 44049 Vigarano Mainarda, FE) Forza Civica presenta: "Viaggio nel gusto. Alla scoperta delle eccellenze alimentari italiane."



Il nostro Paese ha mille anime che lo rendono unico, ma ad unirlo c’è, da sempre, l’amore degli italiani per le proprie tipicità che legano modi di vivere e tradizioni.

L’obiettivo di questa iniziativa dell’associazione culturale Forza Civica è proprio quello di valorizzare la cultura gastronomica del nostro Paese, promuovendo il territorio, le sue eccellenze agroalimentari e le sue imprese protagoniste della Food Valley Italia.



Una location prestigiosa nel ferrarese ospiterà il nostro evento: l’ Azienda Vinicola Mattarelli.

Da quattro generazioni una tradizione vinicola che si rinnova. Umberto, a cui è dedicata l’ enoteca, come pure la linea di distillati, è stato il fondatore dell'azienda, agli inizi degli anni cinquanta. Da una semplice osteria di paese, attraverso una continua crescita, ora l'azienda può contare sulla gestione diretta di 15 ettari di vigna con due distinte aziende per la vinificazione e l'imbottigliamento.

La cantina principale, recentemente rinnovata, ospita le attrezzature per l'intera lavorazione del prodotto: presse, vasche per fermentazioni e stoccaggio, per una capacità totale di quasi 3000 hl, e la linea d'imbottigliamento, con una piccola area adibita all'affinamento in barrique, oltre ad una sala per le degustazioni, dedicata a Vittorio Mattarelli, padre dell'attuale titolare.



L’azienda vinicola ospiterà il Salumificio Benassi, che ha le sue radici a Castelguelfo di Parma, dove i salumi come culatello e fiocchetto, che richiamano appassionati e buongustai da ogni parte d’Italia, (e perché no, dal mondo) sono di casa, da sempre.

Nel clima tipico di queste zone, caratterizzate da inverni freddi e nebbiosi ed estati torride ed assolate, si ha la giusta alternanza di periodi secchi ed umidi che consente la lenta maturazione dei salumi dando loro profumi e sapori inimitabili grazie anche all’utilizzo di carni suine selezionate, esclusivamente nazionali, una rigorosa salagione effettuata da mani esperte e la stagionatura naturale seguita fase per fase nelle cantine dell’azienda.

Prosciutto crudo di Parma, Coppa, Culatello, Fiocchetto Cuor di Prosciutto e di Spalla, Salame e Strolghino sono gioielli gastronomici apprezzati da chi è alla ricerca di cibi genuini, frutto di capacità, impegno, passione e artigianalità tramandate di generazione in generazione.



Ma non è finita perché il nostro viaggio nel gusto ci porterà anche in Puglia con un ospite d’eccezione: l’olio extravergine di oliva Nargiso.

Gli ulivi utilizzati da Nargiso sono situati nella parte alta del Tavoliere della Puglia e il famoso extravergine viene ottenuto solo con olive della zona per garantirne la qualità.

Nasce così un olio extravergine dal colore dell’oliva verde con riflessi dorati di qualità eccellente.

E’ ottenuto dalla prima spremitura a freddo utilizzando la tradizionale macina di pietra e imbottigliato, come da tradizione, in appositi contenitori in metallo o in vetro. Dal sapore delicato con il gusto dell’oliva maturata al sole è adatto a qualsiasi tipo di cucina.



Questo vuole essere un percorso in cui il cibo viene raccontato, toccato, vissuto, conosciuto e gustato.

Un evento volto a valorizzare il cibo del nostro Paese sotto diversi aspetti: da quelli culinari, culturali e antropologici a quelli artistici, storici, fino a quelli sostenibili, di educazione al gusto, per un consumo consapevole del cibo.

La finalità di questa iniziativa non è solo un’esperienza enogastronomica, ma è anche, e soprattutto, un’esperienza culturale, relazionale ed estetica.

Vi aspettiamo!

Costo a persona € 20,00 - Prenotazione obbligatoria 338 4727165 oppure 351 8688434 - info@forzacivica.it