Vianino sottosopra - musica e degustazioni al Festival Valcenoarte

Un intero paese in festa, con tanta musica e degustazioni da metà pomeriggio sino a notte inoltrata. Sabato 7 luglio 2018 il Festival ValcenoArte invita tutti a “Vianino Sottosopra”, tradizionale festa del paese realizzata in collaborazione con Antica Trattoria-Bar Carra e Associazione Amici di Vianino.



Nel pomeriggio dalle 17.00, per le strade del paese, si potrà ascoltare la musica del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi Parma, una delle più antiche bande sinfoniche dell’Emilia Romagna, costituita da circa quaranta musicisti diretti dal Maestro Alberto Orlandi. Nelle antiche cantine del paese ci saranno inoltre degustazioni di vini.



Alle 20.00, nello spazio antistante l’Antica Trattoria Carra, si terrà il concerto “Sotto le stelle del noir” con i Mara&TheCats, ensemble italiano nato dall’incontro tra Gianluca Gatti (percussioni), Stefano Gatti (basso), Luca Lanza (chitarra) e Mara Mazzieri (voce). Il programma rivisita grandi successi internazionali e nazionali in un’anomala chiave noir, contaminata da forti venature jazz, sonorità surf-rock ed elementi di sperimentazione elettronica: da Adriano Celentano, Gino Paoli, Mina, i Matia Bazar e Paolo Conte si arriverà ai successi di Nirvana, Depeche Mode, Nancy Sinatra, Eurythmics. Un viaggio a tratti thriller, talora scanzonato, con venature blues, in una carambola di evoluzioni chitarristiche e arrangiamenti estemporanei tipici della matrice jazz.



La serata proseguirà alle 22.30, nel Piazzale delle feste, con Samba Show e DJ Set.



Il Festival ValcenoArte è organizzato da Associazione Utinam, con la direzione artistica del Trio Amadei e il sostegno del Comune di Varano de’ Melegari. Sponsor: Dallara, Coms, Raytec Vision, Aurora Domus, Autodromo di Varano de’ Melegari, Turbocoating, Leca Laterlite, Bercella, Lombatti, Fercolor. Si ringraziano CML, Panetteria Fani, Osteria delle Vigne. In collaborazione con Valtaro Ceno Musicfestival. Il programma completo si può consultare su www.facebook.com/valcenoarte.



Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.