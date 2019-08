Emc2 Onlus Presenta

VIGHEFFIATA VOL. 2



☛ SABATO 24 AGOSTO dalle ore 16.30

C/O Emc2 Onlus Stazione di Vigheffio ☚



Il secondo appuntamento di una lunga serie di eventi che parlano di agricoltura sociale, inclusione ma anche di ambiente, divertimento e relax. Nella splendida cornice del podere della Fattoria di Vigheffio, il pomeriggio sarà ricco di attività per grandi e piccoli.



▶Dalle 16:30 Celebrazione della smielatura

“Api Tour“ a cura dei nostri apisti, Luca Tapinelli, Massimo Cigarini e Marco Baffo.

approfondimento sul mondo delle api, dall’osservatorio alla camera alveare sensoriale.



▶Ore 18:00 Bio Garden Tour

a cura di Chiara Bertogalli guida ambientale ed escursionistica.

Tour esplorativo delle casette insediate nell’area, passando attraverso le aiuole entomofile, alla scoperta della fauna che popola il podere.



▶Ore 19:30 Liberazione dei ricci

a cura di Ivano Chiapponi, responsabile del Cras Rifugio Matildico

www.rifugiomatildico.it



La partecipazione ad API TOUR e BIO GARDEN TOUR è ad offerta libera . Per iscriversi basta inviare una mail a eventi@emc2onlus.it Indicando nome ed età. L ‘iscrizione ci aiuterà ad organizzare al meglio la giornata ma non siate titubanti ...limiti di età non ce n’è!

Equipaggiamento consigliato: binocolo



▶Ore 21:00 Concerto sotto le lucine con i Bluestation Trio

Blues anni ’50 e ’60, un omaggio a Freddie King, Muddy Waters, Little Walter, Sonny Boy Williamson e altri artisti che hanno scritto la storia del blues nero americano.

Allacciate le cinture, si parte … direzione Chicago!

Pietro Lattanzi – chitarra e voce

Tommaso lattanzi – batteria

Carlo Toninelli – organo Hammond



▶ Per la cena..



1.Le truck proposte di Nautilus Street Food Nautilus Seafood Ostricheria,Molluscheria,Crostaceria.



2. Cena alla PICCOLA OSTERIA DI VIGHEFFIO 180

a cura di Coop Avalon - per info e prenotazioni : 393 851 2833



3. Possibilità di Pic-nic libero

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

CONSIGLI:

Cerchiamo di eliminare l'uso della plastica. In questo evento avrai la possibilità di acquistare ad un prezzo giusto una tazza con un design speciale da usare per il refill durante tutta la serata, se non vorrai acquistarla riceverai invece un vasetto in vetro con un'etichetta in cui potrai mettere il tuo nome. Se vuoi assicurarti il tuo posto sull'erba porta una coperta.

Grazie



Per info sull’evento seguiteci sulla nostra pagina facebook @emc2onlus.it





Evento a cura di Emc2 Onlus in collaborazione con Azienda Usl di Parma e Fattoria di Vigheffio