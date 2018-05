Visita al Castello con degustazione vini

GUSTO, PROFUMI E STORIA - SABATO 19 MAGGIO



una speciale visita guidata del Castello di Varano, durante la quale potrete degustare una selezione di pregevoli vini, da assaporare nelle sale più belle del maniero.



Degustazione a cura del Podere Crocetta, che, grazie alle uve coltivate nei suoi sei ettari di vitigni, produce i propri vini a marchio “Nebbia & Sabbia”.



I VINI DELLA DEGUSTAZIONE :



Fortana Frizzante: rosso frizzante 8 gradi alcoolici residuo zuccherino 27 grammi litro elevata acidità fissa. Vino tipico del territorio da uve fortana in purezza.

Lambrusco Frizzante: rosso frizzante 10 gradi alcoolici residuo zuccherino 18 grammi litro corposo e profumato, particolare in quanto monovitigno di lambrusco maestri. Vino tipico del territorio.

Fortana Ferma: rosso fermo, 11 gradi alcoolici residuo zuccherino 15 grammi litro prevede una consistente maturazione prima dell’imbottigliamento da uve fortana in purezza.

Fortana Rosé: rosato frizzante, prima spremitura di uve fortana rifermentato in bottiglia, 8 mesi sui lieviti 10 gradi alcoolici residuo zuccherino 15 grammi litro, elevata acidità fissa profumato e beverino.

Metodo Classico Brut: bianco spumante, più esattamente blanc de noir da uve fortana, con minimo tre anni sui lieviti e rifermentazione in bottiglia, 12 gradi alcoolici residuo zuccherino 9 grammi litro sorprendenti caratteristiche all’olfatto ed al gusto.

Metodo Classico Pasdosé: bianco spumante, più esattamente blanc de noir da uve fortana, con minimo tre anni sui lieviti e rifermentazione in bottiglia, 12 gradi alcoolici residuo zuccherino meno di 3 grammi litro sorprendenti caratteristiche all’olfatto ed al gusto.



A fine visita, sarà possibile acquistare i vini degustati.



Note:

L'evento avrà luogo anche in caso di pioggia, poiché si svolge all'interno del Castello



Durata dell'evento: circa un'ora e mezza



Prenotazione Obbligatoria

Ore 17:00 , 18:30 , 21:00 , 22:30



Costo della manifestazione a persona: 12 euro



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com

