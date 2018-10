visita e laboratorio di disegno al museo brozzi per bambini da 3 a 10 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sabato 13 ottobre, a partire dalle 16, il museo Renato Brozzi a Traversetolo si aprirà ai bambini e alle bambine da 3 a 10. I più piccoli avranno l’opportunità di effettuare una visita guidata e, successivamente, di sbizzarrirsi in un laboratorio di disegno dove, con i colori, potranno esprimere le suggestioni suscitate dalla visita. L’iniziativa “Osservo, disegno… mi diverto” è organizzata dal Comune di Traversetolo, assessorato alla Cultura, museo Renato Brozzi, in adesione alla settimana della cultura “EnERgie diffuse”, promossa dalla Regione Emilia – Romagna, ed è a ingresso libero. Per informazioni: 0521.842436.