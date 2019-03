Visita guidata in notturna al Castello di Bardi

Sabato 16 marzo torna l'appuntamento con le visite guidate in notturna rivolte a tutta la famiglia!

Vi aspettiamo alle ore 21.00 ai piedi del Castello, all'ingresso del rivellino di difesa, dove una nostra guida catapulterà grandi e piccini negli spazi esterni ed interni di uno dei più imponenti manieri d'Italia!



Il cammino sarà illuminato da torce e candele e si snoderà dalla "cittadella" comprendente gli spazi delle ghiacciaie, delle cantine e delle stalle, fino a sostare all'interno della vasta piazza d'arme su cui si affacciano la torre dell'orologio, la taverna dei soldati e il palazzo nobile. Accederete a quelli che furono gli ambienti privati dei principi Landi, che mantennero il castello per oltre 400 anni, fino a sorprendervi all'interno delle sale affrescate in onoro delle famiglie Landi e Grimaldi.



Percorrerete i camminamenti di ronda che ancora oggi dominano Valceno e Valnoneglia, regalandovi panorami mozzafiato, fino ad accedere agli ambienti più oscuri e suggestivi: le antiche cucine e le prigioni con attrezzi di tortura.

Non mancherà qualche aneddoto legato ai misteri che avvolgono la torre del mastio, luogo divenuto celebre per l’avvistamento del fantasma del cavaliere Moroello.





INFO

(costo adulti euro 10.00, bambini euro 8.00. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525/733021 – 380/1088315 – info@castellodibardi.info). E’ consigliabile l’utilizzo di una torcia. Si raccomandano calzature comode (no tacchi).