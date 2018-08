Visita in notturna al Castello di Varano

Una speciale vista guidata in notturna nel millenario castello, attraverso stanze, saloni e camminamenti illuminati a lume di candela.



Il Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di innumerevoli battaglie, intrighi di potere ed eventi drammatici. Poterlo visitare nella buia notte è un'esperienza indimenticabile: emergono particolari che non si notano alla luce del sole...



Un emozionante viaggio negli oscuri meandri della fortezza, alla scoperta della sua intrigante storia e dei suoi segreti.



SABATO 11 AGOSTO

ORE 21:00, 22:00, 23:00, 24:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tel. 327 3797253 - Mail castellodivarano@gmail.com

Costo : 8 euro a persona



L'evento avrà luogo anche in caso di pioggia, poiché si svolge all'interno del castello

Parcheggio più vicino: di fronte all'ingresso del castello

Uscita autostradale più vicina: Fornovo di Taro, a 9 Km dal castello

Gallery