Vivi il Verde al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino

-Sabato 21 Settembre 2019: Al calar della notte nel Castello Incantato…

In notturna, alla scoperta del millenario castello e del suo giardino segreto



-Domenica 22 Settembre: Alla scoperta del giardino del Castello:

Apertura straordinaria per tutti i visitatori del giardino privato del Castello con possibilità di pic-nic



Il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino partecipa alla grande rassegna promossa dalla Regione Emilia Romagna “Vivi il Verde 2019 - Alla Scoperta dei giardini dell’Emilia Romagna” con sabato 21 Settembre una speciale visita alla scoperta del millenario castello e del suo giardino. Verranno inoltre effettuate l’apertura straordinaria dell’intera terrazza con il loggiato Seicentesco e del giardino segreto. Domenica 22 Settembre, apertura straordinaria del giardino per tutti i visitatori con la possibilità di pic-nic portandosi la colazione al sacco e di rimanere per l’intera giornata. Protetto dalle mura di cinta merlate, il giardino regala una vista panoramica meravigliosa e a perdita d'occhio sul paesaggio collinare. Al suo interno è anche possibile scoprire la medioevale postazione delle guardie con le sue antiche feritoie e le rose antiche.

Due speciali aperture che consentiranno ai visitatori del Castello di scoprire sotto due luci diverse il Castello più antico del parmense, il suo giardino e la meravigliosa vista a perdita d’occhio sul paesaggio collinare.

Sabato 21 Settembre, a partire dalle ore 19.00, nel borgo incantato sulle colline del Sale, la magia della notte scende sul millenario Castello protetto dall’Aquila Imperiale e sul suo giardino. Ci si potrà lasciare ispirare dai suoni e dalle ombre della natura tra i profumi notturni del bosco, le cromie di aiuole fiorite e i verdi dalle più svariate gradazioni che avvolgono il maniero, protraendosi anche all’interno nelle decorazioni dei preziosi soffitti e negli affreschi Seicenteschi che ritraggono scene trompe l’oeil con paesaggi verdeggianti e ghirlande di frutta.



Con il calare della sera, sarà possibile varcare le soglia del grande cancello che porta al cortile d’onore, illuminato con le fiaccole e nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà per mostrare l’antica via di fuga. Durante la visita sarà anche possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia le cui possenti mura narrano antiche epopee cavalleresche e fastose celebrazioni dinastiche con personaggi mitici, come Adalberto Pallavicino, tra i più audaci condottieri del suo secolo, fondatore del Castello, e dell’antica casata dei Pallavicino, da cui discende l’attuale proprietario. Verranno inoltre aperti l’intero loggiato Seicentesco, unico nella regione, con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche su un meraviglioso paesaggio collinare in fuga prospettica e la quattrocentesca scalinata dei cavalli con il suo giardino segreto. La visita si concluderà nel grande giardino ai piedi del Castello, eccezionalmente aperto per l’occasione. Incastonato tra le millenarie mura di cinta merlate, regala una vista bellissima sul paesaggio collinare e sulla facciata del Castello e delle scuderie, la postazione delle guardie con le sue feritoie e le rose antiche.



Evento notturno sabato 21 settembre, con ingressi alle 19.00, 21h30 e 22h30:

Costo della manifestazione a persona: 9 euro - senza sovraprezzo

Costo per bambini (da 6 – a 16 anni d’età inclusi): 8 euro - senza sovraprezzo

E’ gradita la prenotazione



Visita diurna con apertura straordinaria del giardino con possibilità di pic-nic:

Biglietto intero: 9 euro – senza sovraprezzo

Biglietto ridotto: bambini 6-15 anni inclusi: 8 euro – senza sovraprezzo

Senza prenotazione



Informazioni e prenotazioni:

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino

Tel: 0524 572381

info@castellodiscipione.it

