Weekend del Parma Music Park: Madman e Viva woodstock!

Spiccano i rapper MadMan + Massimo Pericolo, in concerto venerdì 14 giugno. Madman, classe ’88, nato nell’ambiente underground, in passato ha conquistato il disco d'oro dopo solo due mesi dall'uscita dell'album "Kepler", fatto con Gemitaiz. Ad aprile è partito con il nuovo tour “MM VOL. 3 TOUR”. Ingresso a 25,3 euro compresa la prevendita.



Apertura porte ore 20.00

MASSIMO PERICOLO ore 21.30

MADMAN ore 22.30



Sul fronte peace and love, sabato 15 festival dedicato a Woodstock e alle sue sonorità, nel cinquantesimo anniversario dell'evento musicale più importante di sempre.



Una super band ripercorrerà sul palco dal vivo tutti gli indimenticabili brani dei grandi artisti che si sono esibiti a Woodstock - come Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jefferson Airplane - e molti altri che, anche se non fisicamente presenti in quei giorni, hanno contribuito a rendere indimenticabile quell'epoca, come Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors.